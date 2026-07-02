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02. júla 2026
Hrdina USA skóroval, no bol aktívny až príliš. Američania suverénne postúpili aj po červenej karte – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Tréner USA Mauricio Pochettino využil hydratačnú prestávku na zjednotenie svojich hráčov v hernej nevýhode. Folarin Balogun skóroval, ale bol vylúčený. Napriek tomu však Spojené štáty americké ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Tréner USA Mauricio Pochettino využil hydratačnú prestávku na zjednotenie svojich hráčov v hernej nevýhode.
Folarin Balogun skóroval, ale bol vylúčený. Napriek tomu však Spojené štáty americké triumfovali 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou a postúpili do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale.
Prvé víťazstvo spoluorganizátorov na svetovom šampionáte vo vyraďovacej fáze po takmer štvrťstoročí – a len druhé v histórii – posunulo do súboja s Belgickom v Seattli.
Balogunov gól tesne pred prvou prestávkou uvrhol publikum v Kalifornii do delíria, pričom sa očakávalo, že vysielanie tohto zápasu bude po celej krajine sledovať približne 30 miliónov Američanov.
Útočník však videl červenú kartu, keď VAR zasiahol po nepríjemnom strete s protihráčom Tarikom Muharemovičom. Napriek tomu, že USA hralo s 10 hráčmi, Malik Tillman skóroval z priameho kopu a zabezpečil svojmu tímu víťazstvo.
"Chlapci museli poriadne zabrať. S červenou kartou to nešlo presne podľa plánu, ale to len ukazuje, aký dobrý tím sme," povedal americký útočník Christian Pulisic.
Fanúšikovia sa v slávnostnej nálade hrnuli na štadión v oblasti San Francisco Bay Area, ich sebadôveru zhrnul tradičný predzápasový prelet stíhačky pod jasnou kalifornskou oblohou.
Bosna a Hercegovina mala spočiatku lepšie šance na otvorenie skóre. Štyridsaťročný kapitán Edin Džeko presne prihral Ermedinovi Demirovičovi, ktorý však vystrelil priamo na brankára Matta Freesea.
Tlak USA sa začal prejavovať až neskôr. Balogun mal slušnú šancu z priameho kopu, potom skóroval, no bol v ofsajde a až tak nasledovala jeho hviezdna chvíľa. Trafil aj brvno.
V druhom polčase pre zranenie odkrivkal Džeko a bosniansky tréner Sergej Barbarez urobil trojité striedanie. Mladšia a mobilnejšia predná línia s Esmirom Bajraktarevičom, ktorý vyrastal v USA, okamžite tlačila vyššie a rýchlejšie.
V 64. minúte dostal Balogun po prezretí VAR-om priamu červenú kartu, keď prišliapol súperovi nohu. Tréner USA Mauricio Pochettino využil hydratačnú prestávku na zjednotenie svojich hráčov v hernej nevýhode.
"Musíme ukázať, že sme tím, že sme jednotní. To bol moment, keď sme všetkým a sebe samým ukázali, že keď hovoríme, že sme ‚rodina‘, nie je to len prázdne slovo," spomínal na krušné momenty argentínsky rodák.
Priamy kop na hranici šestnástky Bosny a Herzegoviny krásne premenil Tillman a gólman Nikola Vasilj končekmi prstov nedokázal loptu vyraziť mimo brány.
"Som na tím veľmi hrdý. Veľmi hrdý. Na majstrovstvách sveta ešte nebol ľahký zápas a myslím si, že pri spôsobe, akým sme hrali, nie je dôležité len víťazstvo. Dôležité je, ako sme si ho zaslúžili," dodal Pochettino.
Pre európsky národ sa sklamanie miešalo s hrdosťou na to, že sa prvýkrát dostal do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta.
"V šatni som hráčom povedal, že toto je výsledok, ktorý by sme mali osláviť," dodal kouč Barbarez.
Zdroj: SITA.sk - Hrdina USA skóroval, no bol aktívny až príliš. Američania suverénne postúpili aj po červenej karte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Folarin Balogun skóroval, ale bol vylúčený. Napriek tomu však Spojené štáty americké triumfovali 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou a postúpili do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale.
Prvé víťazstvo spoluorganizátorov na svetovom šampionáte vo vyraďovacej fáze po takmer štvrťstoročí – a len druhé v histórii – posunulo do súboja s Belgickom v Seattli.
Balogunov gól tesne pred prvou prestávkou uvrhol publikum v Kalifornii do delíria, pričom sa očakávalo, že vysielanie tohto zápasu bude po celej krajine sledovať približne 30 miliónov Američanov.
Museli zabrať
Útočník však videl červenú kartu, keď VAR zasiahol po nepríjemnom strete s protihráčom Tarikom Muharemovičom. Napriek tomu, že USA hralo s 10 hráčmi, Malik Tillman skóroval z priameho kopu a zabezpečil svojmu tímu víťazstvo.
"Chlapci museli poriadne zabrať. S červenou kartou to nešlo presne podľa plánu, ale to len ukazuje, aký dobrý tím sme," povedal americký útočník Christian Pulisic.
Fanúšikovia sa v slávnostnej nálade hrnuli na štadión v oblasti San Francisco Bay Area, ich sebadôveru zhrnul tradičný predzápasový prelet stíhačky pod jasnou kalifornskou oblohou.
Trojité striedanie pomohlo
Bosna a Hercegovina mala spočiatku lepšie šance na otvorenie skóre. Štyridsaťročný kapitán Edin Džeko presne prihral Ermedinovi Demirovičovi, ktorý však vystrelil priamo na brankára Matta Freesea.
Tlak USA sa začal prejavovať až neskôr. Balogun mal slušnú šancu z priameho kopu, potom skóroval, no bol v ofsajde a až tak nasledovala jeho hviezdna chvíľa. Trafil aj brvno.
V druhom polčase pre zranenie odkrivkal Džeko a bosniansky tréner Sergej Barbarez urobil trojité striedanie. Mladšia a mobilnejšia predná línia s Esmirom Bajraktarevičom, ktorý vyrastal v USA, okamžite tlačila vyššie a rýchlejšie.
Sú rodina
V 64. minúte dostal Balogun po prezretí VAR-om priamu červenú kartu, keď prišliapol súperovi nohu. Tréner USA Mauricio Pochettino využil hydratačnú prestávku na zjednotenie svojich hráčov v hernej nevýhode.
"Musíme ukázať, že sme tím, že sme jednotní. To bol moment, keď sme všetkým a sebe samým ukázali, že keď hovoríme, že sme ‚rodina‘, nie je to len prázdne slovo," spomínal na krušné momenty argentínsky rodák.
Priamy kop na hranici šestnástky Bosny a Herzegoviny krásne premenil Tillman a gólman Nikola Vasilj končekmi prstov nedokázal loptu vyraziť mimo brány.
Reakcie trénerov
"Som na tím veľmi hrdý. Veľmi hrdý. Na majstrovstvách sveta ešte nebol ľahký zápas a myslím si, že pri spôsobe, akým sme hrali, nie je dôležité len víťazstvo. Dôležité je, ako sme si ho zaslúžili," dodal Pochettino.
Pre európsky národ sa sklamanie miešalo s hrdosťou na to, že sa prvýkrát dostal do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta.
"V šatni som hráčom povedal, že toto je výsledok, ktorý by sme mali osláviť," dodal kouč Barbarez.
Zdroj: SITA.sk - Hrdina USA skóroval, no bol aktívny až príliš. Američania suverénne postúpili aj po červenej karte – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
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