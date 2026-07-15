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 24hod.sk    Šport

15. júla 2026

Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty negatívne ovplyvnilo tím USA


Tagy: MS vo futbale 2026

Folarin Balogun hovorí o tlaku po zásahu prezidenta Donalda Trumpa v kauze o zrušenie dištancu za červenú kartu. Útočník americkej futbalovej reprezentácie Folarin Balogun priznal, že zrušenie jeho ...



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aptopix_paraguay_us_wcup_soccer_86893 676x450 15.7.2026 (SITA.sk) - Folarin Balogun hovorí o tlaku po zásahu prezidenta Donalda Trumpa v kauze o zrušenie dištancu za červenú kartu.


Útočník americkej futbalovej reprezentácie Folarin Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty počas majstrovstiev sveta spôsobilo zvýšený tlak na tím USA. Uviedol to v rozhovore pre CBS. Poznamenal tiež, že bol "v šoku", keď v skupinovej časti dostal červenú kartu za dupnutie na nohu obrancovi Bosny a Hercegoviny v zápase, ktorý Američania vyhrali 2:0.

Balogun zdôraznil, že "ak niečo nie je úmyselné, nemalo by to byť červenou kartou". Len niekoľko dní pred osemfinále proti Belgicku však Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila, že dištanc za červenú kartu mu zrušili, čo mu umožnilo nastúpiť.

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Prezident Donald Trump priznal, že volal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby požiadal o prehodnotenie situácie. V osemfinále potom domáci tím prehral s Belgickom 1:4 a Balogun nehýril výraznou aktivitou napriek tomu, že nastúpil od začiatku.

"Bola to jednoducho nešťastná situácia, ktorá nám pridala viac tlaku, než bolo potrebné,“ uviedol 25-ročný útočník. Dodal, že spočiatku bol rád, že sa môže vrátiť do zostavy, no postupne si uvedomil, že to vyvolá veľkú kontroverziu.

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Balogun vysvetlil, že jeho spoluhráči boli nervózni kvôli nezvyčajnej situácii a on sa snažil sústrediť najlepšie ako vedel, hoci bol obklopený veľkým vonkajším tlakom a rozruchom, ktorý bolo ťažké ignorovať.


Zdroj: SITA.sk - Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty negatívne ovplyvnilo tím USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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