|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Henrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. júla 2026
Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty negatívne ovplyvnilo tím USA
Tagy: MS vo futbale 2026
Folarin Balogun hovorí o tlaku po zásahu prezidenta Donalda Trumpa v kauze o zrušenie dištancu za červenú kartu. Útočník americkej futbalovej reprezentácie Folarin Balogun priznal, že zrušenie jeho ...
Zdieľať
15.7.2026 (SITA.sk) - Folarin Balogun hovorí o tlaku po zásahu prezidenta Donalda Trumpa v kauze o zrušenie dištancu za červenú kartu.
Útočník americkej futbalovej reprezentácie Folarin Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty počas majstrovstiev sveta spôsobilo zvýšený tlak na tím USA. Uviedol to v rozhovore pre CBS. Poznamenal tiež, že bol "v šoku", keď v skupinovej časti dostal červenú kartu za dupnutie na nohu obrancovi Bosny a Hercegoviny v zápase, ktorý Američania vyhrali 2:0.
Balogun zdôraznil, že "ak niečo nie je úmyselné, nemalo by to byť červenou kartou". Len niekoľko dní pred osemfinále proti Belgicku však Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila, že dištanc za červenú kartu mu zrušili, čo mu umožnilo nastúpiť.
Prezident Donald Trump priznal, že volal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby požiadal o prehodnotenie situácie. V osemfinále potom domáci tím prehral s Belgickom 1:4 a Balogun nehýril výraznou aktivitou napriek tomu, že nastúpil od začiatku.
"Bola to jednoducho nešťastná situácia, ktorá nám pridala viac tlaku, než bolo potrebné,“ uviedol 25-ročný útočník. Dodal, že spočiatku bol rád, že sa môže vrátiť do zostavy, no postupne si uvedomil, že to vyvolá veľkú kontroverziu.
Balogun vysvetlil, že jeho spoluhráči boli nervózni kvôli nezvyčajnej situácii a on sa snažil sústrediť najlepšie ako vedel, hoci bol obklopený veľkým vonkajším tlakom a rozruchom, ktorý bolo ťažké ignorovať.
Zdroj: SITA.sk - Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty negatívne ovplyvnilo tím USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Útočník americkej futbalovej reprezentácie Folarin Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty počas majstrovstiev sveta spôsobilo zvýšený tlak na tím USA. Uviedol to v rozhovore pre CBS. Poznamenal tiež, že bol "v šoku", keď v skupinovej časti dostal červenú kartu za dupnutie na nohu obrancovi Bosny a Hercegoviny v zápase, ktorý Američania vyhrali 2:0.
Balogun zdôraznil, že "ak niečo nie je úmyselné, nemalo by to byť červenou kartou". Len niekoľko dní pred osemfinále proti Belgicku však Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila, že dištanc za červenú kartu mu zrušili, čo mu umožnilo nastúpiť.
Prezident Donald Trump priznal, že volal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby požiadal o prehodnotenie situácie. V osemfinále potom domáci tím prehral s Belgickom 1:4 a Balogun nehýril výraznou aktivitou napriek tomu, že nastúpil od začiatku.
"Bola to jednoducho nešťastná situácia, ktorá nám pridala viac tlaku, než bolo potrebné,“ uviedol 25-ročný útočník. Dodal, že spočiatku bol rád, že sa môže vrátiť do zostavy, no postupne si uvedomil, že to vyvolá veľkú kontroverziu.
Balogun vysvetlil, že jeho spoluhráči boli nervózni kvôli nezvyčajnej situácii a on sa snažil sústrediť najlepšie ako vedel, hoci bol obklopený veľkým vonkajším tlakom a rozruchom, ktorý bolo ťažké ignorovať.
Zdroj: SITA.sk - Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty negatívne ovplyvnilo tím USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Splnený sen. Krajný obranca Pedro Porro gólom prispel k postupu Španielov do finále MS 2026
Splnený sen. Krajný obranca Pedro Porro gólom prispel k postupu Španielov do finále MS 2026
<< predchádzajúci článok
Bournemouth aj Manchester United hlásia nové posily. Koho angažovali kluby Premier League?
Bournemouth aj Manchester United hlásia nové posily. Koho angažovali kluby Premier League?