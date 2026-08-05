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Balzam už nestačí. Začína éra skincare pre pery
Nie je to tak dávno, čo na starostlivosť o pery stačil balzam. Dnes sa však mení aj tento segment kozmetiky. Rovnako ako sme si zvykli používať pleťové séra, aktívne látky či SPF, čoraz viac sa ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Nie je to tak dávno, čo na starostlivosť o pery stačil balzam. Dnes sa však mení aj tento segment kozmetiky.
Rovnako ako sme si zvykli používať pleťové séra, aktívne látky či SPF, čoraz viac sa hovorí aj o skincare pre pery. Na tento trend reaguje aj slovenská značka Facederma, ktorá po takmer dvoch rokoch vývoja predstavila LIPPLUS MAX, peptidové sérum na pery zamerané nielen na okamžitý beauty efekt, ale predovšetkým na dlhodobú starostlivosť.
Pery patria k najcitlivejším častiam tváre. Ich pokožka je výrazne tenšia ako na zvyšku tela, neobsahuje mazové žľazy a prirodzene si nevytvára dostatočnú ochrannú vrstvu. Práve preto rýchlejšie strácajú hydratáciu, reagujú na slnko, vietor, klimatizáciu či mráz a časom sa na nich objavujú jemné vrásky. Kontúra pier postupne stráca svoju výraznosť a pery pôsobia menej sviežo.
Kým balzamy pomáhajú vytvoriť ochranný film a zmierňujú pocit suchých pier, moderná starostlivosť ide o krok ďalej. Využíva aktívne látky, ktoré sa nesústredia len na povrch, ale podporujú hydratáciu, regeneráciu a celkovú kondíciu pokožky. Aj preto sa vo svete čoraz častejšie používa pojem lip skincare.
S produktmi na zväčšenie pier si mnohí stále spájajú nepríjemné pálenie alebo štípanie. Takéto prípravky fungujú na princípe podráždenia pokožky, vďaka čomu sa pery na krátky čas prekrvia a opticky zväčšia. Novšie riešenia však stavajú na inom princípe. Namiesto krátkodobého efektu sa zameriavajú na pravidelnú starostlivosť, vďaka ktorej pery pôsobia zdravšie, jemnejšie a prirodzene plnšie.
Významnú úlohu v tomto smere zohrávajú peptidy. V pleťovej kozmetike patria medzi overené aktívne látky podporujúce prirodzené regeneračné procesy pokožky a dnes si nachádzajú miesto aj v produktoch určených na starostlivosť o pery.
Práve na tomto princípe vznikol aj LIPPLUS MAX od značky Facederma. Nejde o chilli gloss ani o produkt založený len na krátkodobom optickom efekte. Peptidové sérum spája okamžitý beauty efekt s každodennou starostlivosťou, pomáha udržiavať pery hydratované, hebké a opticky plnšie a pri pravidelnom používaní podporuje ich zdravší vzhľad.
Facederma označuje LIPPLUS MAX za prvé peptidové sérum svojho druhu v Európe. Produkt nadväzuje na filozofiu značky, že rovnakú pozornosť, akú venujeme pleti, by sme mali venovať aj perám.
Beauty rutina sa neustále vyvíja. A zdá sa, že balzam už dnes nie je jej posledným krokom. Čoraz väčší priestor dostáva starostlivosť, ktorá sa nesústredí len na okamžitý efekt, ale aj na dlhodobú kondíciu a zdravší vzhľad pier.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Balzam už nestačí. Začína éra skincare pre pery © SITA Všetky práva vyhradené.
Rovnako ako sme si zvykli používať pleťové séra, aktívne látky či SPF, čoraz viac sa hovorí aj o skincare pre pery. Na tento trend reaguje aj slovenská značka Facederma, ktorá po takmer dvoch rokoch vývoja predstavila LIPPLUS MAX, peptidové sérum na pery zamerané nielen na okamžitý beauty efekt, ale predovšetkým na dlhodobú starostlivosť.
Pery patria k najcitlivejším častiam tváre. Ich pokožka je výrazne tenšia ako na zvyšku tela, neobsahuje mazové žľazy a prirodzene si nevytvára dostatočnú ochrannú vrstvu. Práve preto rýchlejšie strácajú hydratáciu, reagujú na slnko, vietor, klimatizáciu či mráz a časom sa na nich objavujú jemné vrásky. Kontúra pier postupne stráca svoju výraznosť a pery pôsobia menej sviežo.
Kým balzamy pomáhajú vytvoriť ochranný film a zmierňujú pocit suchých pier, moderná starostlivosť ide o krok ďalej. Využíva aktívne látky, ktoré sa nesústredia len na povrch, ale podporujú hydratáciu, regeneráciu a celkovú kondíciu pokožky. Aj preto sa vo svete čoraz častejšie používa pojem lip skincare.
S produktmi na zväčšenie pier si mnohí stále spájajú nepríjemné pálenie alebo štípanie. Takéto prípravky fungujú na princípe podráždenia pokožky, vďaka čomu sa pery na krátky čas prekrvia a opticky zväčšia. Novšie riešenia však stavajú na inom princípe. Namiesto krátkodobého efektu sa zameriavajú na pravidelnú starostlivosť, vďaka ktorej pery pôsobia zdravšie, jemnejšie a prirodzene plnšie.
Významnú úlohu v tomto smere zohrávajú peptidy. V pleťovej kozmetike patria medzi overené aktívne látky podporujúce prirodzené regeneračné procesy pokožky a dnes si nachádzajú miesto aj v produktoch určených na starostlivosť o pery.
Práve na tomto princípe vznikol aj LIPPLUS MAX od značky Facederma. Nejde o chilli gloss ani o produkt založený len na krátkodobom optickom efekte. Peptidové sérum spája okamžitý beauty efekt s každodennou starostlivosťou, pomáha udržiavať pery hydratované, hebké a opticky plnšie a pri pravidelnom používaní podporuje ich zdravší vzhľad.
Facederma označuje LIPPLUS MAX za prvé peptidové sérum svojho druhu v Európe. Produkt nadväzuje na filozofiu značky, že rovnakú pozornosť, akú venujeme pleti, by sme mali venovať aj perám.
Beauty rutina sa neustále vyvíja. A zdá sa, že balzam už dnes nie je jej posledným krokom. Čoraz väčší priestor dostáva starostlivosť, ktorá sa nesústredí len na okamžitý efekt, ale aj na dlhodobú kondíciu a zdravší vzhľad pier.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Balzam už nestačí. Začína éra skincare pre pery © SITA Všetky práva vyhradené.
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