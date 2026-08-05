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05. augusta 2026

Kyjev prvýkrát nepriznal zostrelenie ani jednej ruskej rakety. Zelenskyj opäť žiada viac protivzdušnej obrany


Tagy: Americký prezident Munícia Protiraketový systém Patriot ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko počas noci zaútočilo 115 bezpilotnými lietadlami a 28 raketami vrátane balistických striel. Ukrajina počas rozsiahleho nočného ruského útoku prvýkrát ...



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ukraine_politics_73946 1 676x451 5.8.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko počas noci zaútočilo 115 bezpilotnými lietadlami a 28 raketami vrátane balistických striel.


Ukrajina počas rozsiahleho nočného ruského útoku prvýkrát nepriznala zostrelenie ani jednej z vypálených rakiet. Vyplýva to zo stredajšej správy ukrajinského letectva po útoku, pri ktorom v Kyjeve a Kyjevskej oblasti zahynulo najmenej 17 ľudí.

Nedostatok munície


Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko počas noci zaútočilo 115 bezpilotnými lietadlami a 28 raketami vrátane balistických striel. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa nepodarilo zneškodniť ani jednu z nich. Ukrajinskí predstavitelia pritom už dlhodobo upozorňujú na kritický nedostatok munície určenej na ničenie balistických rakiet.

Rozsiahly útok zasiahol obytné budovy aj sklady v Kyjeve a jeho okolí. V hlavnom meste vypukli požiare vo viacerých mestských častiach. Predchádzajúca bilancia hovorila o najmenej 15 obetiach, podľa najnovších údajov ich počet stúpol na 17. Desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia.

Rokovanie s Trumpom


Na vývoj reagoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý opätovne vyzval spojencov na urýchlené dodávky protivzdušnej obrany. „Práve rakety určené na ničenie balistických striel mohli zachrániť životy ľudí, ktorí dnes zahynuli. Je veľmi dôležité, aby si partneri uvedomili, že odklady dodávok alebo neposkytnutie prostriedkov proti balistickým raketám vedú k takýmto strašným obetiam a ničeniu,“ uviedol na sociálnej sieti.



Ukrajina už dlhšie upozorňuje, že nedostatok systémov Patriot a rakiet na ničenie balistických cieľov výrazne oslabuje schopnosť krajiny čeliť ruským útokom. Zelenskyj o potrebe posilniť protivzdušnú obranu rokoval minulý týždeň aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vrátane možnosti licenčnej výroby systémov Patriot priamo na Ukrajine.

Rusko v ostatných týždňoch zintenzívnilo útoky na ukrajinské mestá. Podľa analýzy agentúry AFP Moskva v júli viac než zdvojnásobila nasadenie rakiet pri útokoch na Ukrajinu, pričom Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje, že počet civilných obetí dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Kyjev prvýkrát nepriznal zostrelenie ani jednej ruskej rakety. Zelenskyj opäť žiada viac protivzdušnej obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Munícia Protiraketový systém Patriot ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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