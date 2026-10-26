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26. októbra 2026
Banáš vydal rozhovory s Lasicom napriek sľubu jeho dcére Hane, Ikar so spisovateľom ukončil spoluprácu – VIDEO
Tagy: Kniha Rozhovory Vydanie knihy
Rozhovory podľa Banáša vznikli vo Viedni začiatkom 90. rokov, v dobe, kedy tam on pôsobil na Československom veľvyslanectve. Spisovateľ Jozef Banáš pripúšťa, že ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Rozhovory podľa Banáša vznikli vo Viedni začiatkom 90. rokov, v dobe, kedy tam on pôsobil na Československom veľvyslanectve.
Spisovateľ Jozef Banáš pripúšťa, že publikovaním knihy rozhovorov „Lasica Banáš" proti vôly rodiny Milana Lasicu porušil svoj sľub, za svojím postupom si však stojí. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo zverejnenom videu. V ňom reagoval na kritiku zo stany dcéry Milana Lasicu Hany Lasicovej.
Rozhovory podľa Banáša vznikli vo Viedni začiatkom 90. rokov, v dobe, kedy tam on pôsobil na Československom veľvyslanectve, ktoré viedla Lasicova manželka Magda Vášáryová. Banáš si spoločné diskusie s Lasicom nahrával.
„Priznávam chybu, nemal som s vašim právnikom vôbec komunikovať," odkázal Banáš Hane Lasicovej. Knihu podľa vlastných slov ešte pred nesúhlasom rodiny s jej publikovaním ponúkol vydavateľstvu Ikar, ktoré ale nemalo záujem o jej vydanie. „Tým bola pre mňa vec vybavená," povedal Banáš. Zároveň mu však podľa vlastných slov bolo ľúto, že myšlienky Lasicu vyjadrené v ich rozhovoroch sa nedostanú na verejnosť.
„Keď potom asi po polroku prišiel záujem v Plus 7 dní, súhlasil som, vedomý si toho, že svoj sľub poruším," vyhlásil Banáš s tým, že tieto rozhovory sú jeho pamiatkou na Milana Lasicu. „K vydaniu ma viedlo presvedčenie, že v týchto nedobrých časoch je pre Slovensko dôležité, aby zaznel múdry a upokojujúci hlas autority," skonštatoval Banáš.
Vydavateľstvo Ikar medzi tým oznámilo, že ukončuje spoluprácu s Banášom, pričom sa od knihy vydanej v Plus 7 dní dištancovali. Postup Banáša, ktorý knihu vydal napriek nesúhlasu rodiny Lasicu a napriek výhradám samotného vydavateľstva podľa generálneho riaditeľa Ikaru Branislava Poliaka narušil vzájomnú dôveru.
„Rozhodli sme sa preto ukončiť vydavateľskú spoluprácu s Jozefom Banášom. Nebudeme s ním pripravovať nové tituly ani realizovať dotlače jeho kníh," napísal Poliak na sociálnej sieti. Doplnil, že existujúce zmluvné záväzky sa vysporiadajú v súlade s uzavretými zmluvami.
Vydanie knihy kritizovala dcéra Milana Lasicu Hana Lasicová. Nikto, kto podľa nej mal jej otca rád by neuverejnil knihu neautorizovaných rozhovorov. „Publikovať právnicky blokované, neautorizované, ktovie ako získané veci. Nemáte na to žiadne právo," uviedla vo videu na sociálnej sieti.
Banáš podľa nej nebol Lasicov kamarát. V tejto súvislosti zverejnila text listu z roku 1992 kedy Banáš podľa nej musel odísť z postu na veľvyslanectve vo Viedni, lebo sa prevalila jeho údajná spolupráca s ŠtB. Podľa Lasicovej sa v liste Milanovi Lasicovi vyhrážal, že zdiskredituje Lasicovu rodinu, ak sa on za neho neprihovorí „na príslušných miestach".
Lasica mu odpísal, do veci nechce byť zaťahovaný. „Ak chceš škandál prosím. Aspoň sa ukáže, kto je Lasica a kto je Banáš," citovala Hana Lasicová svojho otca.
O zámere Banáša vydať knihu sa rodina Lasicu dozvedela pred rokom. Podľa Hany Lasicovej však jej vydanie všetky relevantné vydavateľstvá odmietli. Banáša následne kontaktovali cez právnickú kanceláriu, ten však tvrdil, že knihu vydať neplánuje, keďže v nej boli informácie, ktoré „by Lasicu a jeho manželku nevrhli do dobrého svetla".
„A on potom tie rozhovory uverejnil, v bulvári ako prílohu," zdôraznila Lasicová. Dodala, že z celej veci vyplýva, že ľudia ktorí klamú a manipulujú boli v minulosti na koni a v súčasnosti sú zase na koni.
Banáš vo svojom vyjadrení odmietol, že by jeho odchod z veľvyslanectva vo Viedni súvisel s jeho spoluprácou s ŠtB, ale boli za tým podľa neho spory s Magdou Vášáryovou o delenie majetku deliaceho sa Československa. Zároveň pripustil, že jeho vzťahy s Lasicom na istý čas ochladli. Tvrdí však, že neskôr si v rozhovore veci vysvetlili.
Zdroj: SITA.sk - Banáš vydal rozhovory s Lasicom napriek sľubu jeho dcére Hane, Ikar so spisovateľom ukončil spoluprácu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spisovateľ Jozef Banáš pripúšťa, že publikovaním knihy rozhovorov „Lasica Banáš" proti vôly rodiny Milana Lasicu porušil svoj sľub, za svojím postupom si však stojí. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo zverejnenom videu. V ňom reagoval na kritiku zo stany dcéry Milana Lasicu Hany Lasicovej.
Rozhovory podľa Banáša vznikli vo Viedni začiatkom 90. rokov, v dobe, kedy tam on pôsobil na Československom veľvyslanectve, ktoré viedla Lasicova manželka Magda Vášáryová. Banáš si spoločné diskusie s Lasicom nahrával.
Ikar vydanie odmietlo
„Priznávam chybu, nemal som s vašim právnikom vôbec komunikovať," odkázal Banáš Hane Lasicovej. Knihu podľa vlastných slov ešte pred nesúhlasom rodiny s jej publikovaním ponúkol vydavateľstvu Ikar, ktoré ale nemalo záujem o jej vydanie. „Tým bola pre mňa vec vybavená," povedal Banáš. Zároveň mu však podľa vlastných slov bolo ľúto, že myšlienky Lasicu vyjadrené v ich rozhovoroch sa nedostanú na verejnosť.
„Keď potom asi po polroku prišiel záujem v Plus 7 dní, súhlasil som, vedomý si toho, že svoj sľub poruším," vyhlásil Banáš s tým, že tieto rozhovory sú jeho pamiatkou na Milana Lasicu. „K vydaniu ma viedlo presvedčenie, že v týchto nedobrých časoch je pre Slovensko dôležité, aby zaznel múdry a upokojujúci hlas autority," skonštatoval Banáš.
Vydavateľstvo Ikar medzi tým oznámilo, že ukončuje spoluprácu s Banášom, pričom sa od knihy vydanej v Plus 7 dní dištancovali. Postup Banáša, ktorý knihu vydal napriek nesúhlasu rodiny Lasicu a napriek výhradám samotného vydavateľstva podľa generálneho riaditeľa Ikaru Branislava Poliaka narušil vzájomnú dôveru.
„Rozhodli sme sa preto ukončiť vydavateľskú spoluprácu s Jozefom Banášom. Nebudeme s ním pripravovať nové tituly ani realizovať dotlače jeho kníh," napísal Poliak na sociálnej sieti. Doplnil, že existujúce zmluvné záväzky sa vysporiadajú v súlade s uzavretými zmluvami.
Banáš nebol Lasicov kamarát
Vydanie knihy kritizovala dcéra Milana Lasicu Hana Lasicová. Nikto, kto podľa nej mal jej otca rád by neuverejnil knihu neautorizovaných rozhovorov. „Publikovať právnicky blokované, neautorizované, ktovie ako získané veci. Nemáte na to žiadne právo," uviedla vo videu na sociálnej sieti.
Banáš podľa nej nebol Lasicov kamarát. V tejto súvislosti zverejnila text listu z roku 1992 kedy Banáš podľa nej musel odísť z postu na veľvyslanectve vo Viedni, lebo sa prevalila jeho údajná spolupráca s ŠtB. Podľa Lasicovej sa v liste Milanovi Lasicovi vyhrážal, že zdiskredituje Lasicovu rodinu, ak sa on za neho neprihovorí „na príslušných miestach".
Lasica mu odpísal, do veci nechce byť zaťahovaný. „Ak chceš škandál prosím. Aspoň sa ukáže, kto je Lasica a kto je Banáš," citovala Hana Lasicová svojho otca.
Knihu vraj neplánoval vydať
O zámere Banáša vydať knihu sa rodina Lasicu dozvedela pred rokom. Podľa Hany Lasicovej však jej vydanie všetky relevantné vydavateľstvá odmietli. Banáša následne kontaktovali cez právnickú kanceláriu, ten však tvrdil, že knihu vydať neplánuje, keďže v nej boli informácie, ktoré „by Lasicu a jeho manželku nevrhli do dobrého svetla".
„A on potom tie rozhovory uverejnil, v bulvári ako prílohu," zdôraznila Lasicová. Dodala, že z celej veci vyplýva, že ľudia ktorí klamú a manipulujú boli v minulosti na koni a v súčasnosti sú zase na koni.
Banáš vo svojom vyjadrení odmietol, že by jeho odchod z veľvyslanectva vo Viedni súvisel s jeho spoluprácou s ŠtB, ale boli za tým podľa neho spory s Magdou Vášáryovou o delenie majetku deliaceho sa Československa. Zároveň pripustil, že jeho vzťahy s Lasicom na istý čas ochladli. Tvrdí však, že neskôr si v rozhovore veci vysvetlili.
Zdroj: SITA.sk - Banáš vydal rozhovory s Lasicom napriek sľubu jeho dcére Hane, Ikar so spisovateľom ukončil spoluprácu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kniha Rozhovory Vydanie knihy
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