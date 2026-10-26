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26. októbra 2026
Režisér Ján Novák: O egu hercov, Comebacku a zákulisí seriálov – ROZHOVOR
Tagy: Česká televízia Comeback seriál práca s hercami rozhovor s režisérom Rozhovory seriál Nemocnica slovenskí režiséri zákulisie natáčania
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s režisérom Jánom Novákom. Cesta k režisérskej stoličke nebýva vždy priama. Známy česko-slovenský režisér
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26.10.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s režisérom Jánom Novákom.
Cesta k režisérskej stoličke nebýva vždy priama. Známy česko-slovenský režisér Ján Novák, ktorý stojí za mega úspešnými projektmi ako Comeback, Nemocnica či Iveta, začínal ako študent, ktorý prepadol na gymnáziu a z prijímačiek ho známy profesor poslal bez servítky „do prdele“.
V rozhovore s moderátorom Matejom "Mett" Martinčekom odkrýva nekompromisné zákulisie televíznej tvorby, boj s bezbrehým egom na pľaci aj momenty, kedy jeho dokumentárna tvorba doslova zachraňovala ľudské životy.
Začiatky Jána Nováka pripomínajú divoký filmový scenár. Keď po sérii neúspechov ostal v Prahe pred Kotvou len so štyrmi korunami vo vrecku, stál pred rozhodnutím, či si kúpi jedlo, alebo krabičku cigariet. Náhodné stretnutie s hercom Milošom Mejzlíkom mu zachránilo krk a otvorilo dvere do divadla. Cez publicistiku a dokumenty sa napokon prepracoval k hraným seriálom, pričom práve on stál pri zrode legendárneho komediálneho seriálu Comeback.
„Pri komédii neexistuje kompromis - humor je v Čechách aj na Slovensku úplne odlišný. Slovenský divák potrebuje emóciu a expresivitu, českému je bližší chladnejší civilizmus. Ak chcete, aby vtip fungoval, musíte dokonale napasovať strih a odsadnúť reakciu herca,“ vysvetľuje režisér.
Režírovať denný seriál ako Nemocnica je obrovská rehoľa, kde sa spája technická precíznosť s prísnym rozpočtom. Štáb musel bežne natočiť až 42 obrazov za tri dni. Aby však seriál nevypadal lacno, Novák zavádzal inovatívne triky z amerických produkcií.
Práca s hercami je pre Nováka základom úspechu, no nie vždy ide všetko hladko. Svoj štýl zakladá na pripravenosti a presnom rytme, čo ocenia legendy ako Emil Horváth. Zažil však aj prípady, kedy musel čeliť prebujnenému egu.
„Ego zabilo viac talentov než čo kolvek iné. Film a televízia sú kolektívna práca. Ak niekto uprednostní svoje vlastné ja pred výsledným produktom a ignoruje ľudí okolo seba, celé dielo ide do záhuby.“
Zdroj: SITA.sk - Režisér Ján Novák: O egu hercov, Comebacku a zákulisí seriálov – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Cesta k režisérskej stoličke nebýva vždy priama. Známy česko-slovenský režisér Ján Novák, ktorý stojí za mega úspešnými projektmi ako Comeback, Nemocnica či Iveta, začínal ako študent, ktorý prepadol na gymnáziu a z prijímačiek ho známy profesor poslal bez servítky „do prdele“.
V rozhovore s moderátorom Matejom "Mett" Martinčekom odkrýva nekompromisné zákulisie televíznej tvorby, boj s bezbrehým egom na pľaci aj momenty, kedy jeho dokumentárna tvorba doslova zachraňovala ľudské životy.
Od štyroch korún v kase po kultový Comeback
Začiatky Jána Nováka pripomínajú divoký filmový scenár. Keď po sérii neúspechov ostal v Prahe pred Kotvou len so štyrmi korunami vo vrecku, stál pred rozhodnutím, či si kúpi jedlo, alebo krabičku cigariet. Náhodné stretnutie s hercom Milošom Mejzlíkom mu zachránilo krk a otvorilo dvere do divadla. Cez publicistiku a dokumenty sa napokon prepracoval k hraným seriálom, pričom práve on stál pri zrode legendárneho komediálneho seriálu Comeback.
„Pri komédii neexistuje kompromis - humor je v Čechách aj na Slovensku úplne odlišný. Slovenský divák potrebuje emóciu a expresivitu, českému je bližší chladnejší civilizmus. Ak chcete, aby vtip fungoval, musíte dokonale napasovať strih a odsadnúť reakciu herca,“ vysvetľuje režisér.
Zákulisie Nemocnice: Zrkadlá v ateliéri a 42 obrazov za tri dni
Režírovať denný seriál ako Nemocnica je obrovská rehoľa, kde sa spája technická precíznosť s prísnym rozpočtom. Štáb musel bežne natočiť až 42 obrazov za tri dni. Aby však seriál nevypadal lacno, Novák zavádzal inovatívne triky z amerických produkcií.
- Triky z Emergency a Grey's Anatomy: Miesto nákladných rezy do orgánov sa pozornosť kamery sústredí na reálnu optiku operácií a emotívne detaily tvárí.
- Improvizovaný luxus: Pohľady z okien ateliéru riešili projektormi a zrkadlami strhnutými priamo zo steny štúdia, aby ušetrili státisíce za drahú techniku.
Ego na pľaci: Výkon, ktorý dokáže zničiť celý štáb
Práca s hercami je pre Nováka základom úspechu, no nie vždy ide všetko hladko. Svoj štýl zakladá na pripravenosti a presnom rytme, čo ocenia legendy ako Emil Horváth. Zažil však aj prípady, kedy musel čeliť prebujnenému egu.
„Ego zabilo viac talentov než čo kolvek iné. Film a televízia sú kolektívna práca. Ak niekto uprednostní svoje vlastné ja pred výsledným produktom a ignoruje ľudí okolo seba, celé dielo ide do záhuby.“
Vo videorozhovore sa dozviete aj:
- Príbeh z Jáchymova: Ako jeho historický dokument o pilotovi Cyrovi vybojoval spravodlivé dôchodky pre zabudnutých hrdinov.
- Tajomstvo režisérskej stoličky: Čo odpovedal ikonickým hercom, keď ho pri vyčerpávajúcom natáčaní poslali do prdele.
- Súkromné zlyhania: Čo by zmenil vo svojom živote, keby mohol hovoriť so svojím mladším ja.
Zdroj: SITA.sk - Režisér Ján Novák: O egu hercov, Comebacku a zákulisí seriálov – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česká televízia Comeback seriál práca s hercami rozhovor s režisérom Rozhovory seriál Nemocnica slovenskí režiséri zákulisie natáčania
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