Banco Casino Bratislava oslavuje 3. narodeniny

Na svoje si prídu i milovníci pokru

Október bude pokračovať v znamení Banco Casino Mini Masters

Už 4. októbra sa otvoria brány bratislavského kasínatroška iným spôsobom, ako sú návštevníci zvyknutí. V honosných priestoroch jedného z najväčších kasín zavládne párty nálada a to príležitosti oslavy tretích narodenín kasína.Pozvaní hostia sa môžu tešiť na skutočne bohatý hudobný program. Večerom bude sprevádzať skúsenosťami ostrieľaný moderátor, ktorého hlas aktuálne znie z rádia VIVA. Po zahájení večera program otvorí folklórne vystúpenie, ktorá zahviezdila v populárnej folklórnej súťaži Zem spieva. Spolu s ľudovou cimbalovkou priblíži návštevníkom slovenské folklórne piesne, ktoré miluje celé Slovensko. Akustické verzie svojich známych hitov, ale aj novinky predstavíktorá okrem speváckych výkonov a úspešnými rádiovými hitmi, upútala pozornosť i porotcovaním v poslednej Česko-Slovenskej Superstar.Po akustickom programe bude nálada i zábava gradovať aj vďaka vystúpeniu skupiny. Chalani, na čele s leadrom, známi svojím energickým vystúpením ponúknu hodinový program, počas ktorého prítomných dostanú do varu svojimi najväčšími hitmi. Okrem hudobných hostí sa prítomní môžu tešiť aj na už tradičnú tombolu, ale aj sprievodný program, ktorý organizátori pre hostí prichystali ako prekvapenie. "Tento rok sme sa rozhodli do diania programu zapojiť i hostí. Akým spôsobom budú pozvaní zatiahnutí do deja párty, si zatiaľ nechávame pre seba. Povedať však môžeme, že si okrem nových grifov s kartami odnesú i spomienku "na mieru", ktorá im bude pripomínať naše tretie narodeniny, " prezradil Ján Packa, marketingový manažér kasína.Ako je už po tri roky známe,je dejiskom najväčších pokrových zápolení na našom území. I počas osláv tretieho výročia otvorenia kasína sa bude konať špeciálny turnaj venovaný práve tomuto výročiu. Turnaj odštartujea finalistom garantuje výhry vo výškea to len so zápisným vo výškeOkrem zaujímavej sumičky, ktorú si najlepší z najlepších prerozdelia, bude pre zúčastnených pripravená aj hodnotná tombola.Po bujarých oslavách sa oddov priestorochuskutoční, ktorý by si nemal nechať ujsť žiadny nadšenec pre pokrovú hru. Každý účastník má totiž možnosť za vstupné ibazískať lákavú výhru. Októbrový turnaj garantuje, že si TOP hráči medzi sebou prerozdelia sumupričom samotný víťaz si v zmysle kréda "za málo peňazí veľa muziky" môže domov odniesť výhru až vo výške niekoľkých tisíc eurV prípade, ak máte záujem zúčastniť sa tejto veľkolepej narodeninovej párty, vypočuť si zaujímavý hudobný program, či okúsiť adrenalín spojený s cingotom žetónov, pozvánku môžete získať zaslaním požiadavky na: info@bancocasino.skBanco Casino BratislavaAdresa: Hodžovo námestie 2, BratislavaOtvorené 24/7Recepcia: +421 252 624 378Turnajový manager: +421 905 209 209Cash game manager: +421 908 024 024Banco Casino Instagram: instagram.com/bancocasinoBA/ Facebookový profil Banco Casino: facebook.com/bancocasinobratislava Web stránka: http://www.bancocasino.sk/web/ Youtube kanál Banco Casino: