O Davida Strelca je záujem medzi tímami zo špičkových líg, Slovan ho zrejme ešte nepustí

Môže počkať pár mesiacov

Záujem aj o Rataa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Talentovaný futbalový útočník David Strelec mal v dohľadnom čase odísť zo Slovana Bratislava do zahraničia. V zákulisí sa pošuškávalo, že 20-ročný odchovanec klubu z Tehelného poľa mal namierené do talianskej Spezie, ktorá bola ochotná za neho zaplatiť 2,2 milióna eur a zrieknuť sa aj 10 percent z prípadného ďalšieho predaja.Podľa webu sport.sk boli údajne v hre aj ďalší tím Serie A Udinese Calcio a tiež španielsky Betis Sevilla. Z prestupu Strelca do zahraničia však zrejme toto leto nič nebude: Aspoň tak to vyplýva z vyjadrenia generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka ml. "Nemáme veľa hráčov a pustiť svojho odchovanca v čase, keď máme zaručenú účasť v jednej zo skupín európskych pohárových súťaží, by nebolo správne. Myslím si, že David stále má dosť času na prestup a môže počkať pár mesiacov. Možno bude táto téma aktuálna v zime. Stať sa môže hocičo, ale momentálne som nastavený tak, že David by mal v Slovane zostať a pomôcť nám ešte v rámci európskej súťaže," cituje RTVS Ivana Kmotríka ml.Okrem Strelca aktuálne Slovan eviduje ponuky aj na kúpu Rafaela Rataa . Ak by odišiel aj tento brazílsky útočník, "belasí" sa bezpodmienečne potrebujú posilniť o štyroch až piatich hráčov, aby boli na európskej scéne konkurencieschopní. "Strelec môže odísť, keď budeme mať za neho náhradu. A to isté platí aj o Rataovi," vyhlásil tréner Slovana Vladimír Weiss st Futbalisti Slovana Bratislava si v utorok zaistili účasť v skupinovej časti niektorej z dvoch nižších súťaží v pohárovej Európe v sezóne 2021/2022. Weissovi zverenci postúpili cez Lincoln Red Imps z Gibraltáru do play-off Európskej ligy, kde na nich 19. a 26. augusta čaká grécky Olympiakos Pireus. Ak by aj slovanisti v play-off EL neuspeli, presunú sa do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy medzi jej 32 účastníkov.