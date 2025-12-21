Banská Bystrica posilňuje zber odpadu počas Vianoc a začiatku roka, vývoz bude takmer každý deň

Mesto Banská Bystrica vzhľadom na zvýšenú produkciu odpadu každoročne posilňuje zber komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka. Ako informuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková, zber bude prebiehať takmer každý deň od 23. decembra 2025 do 6. januára 2026, s výnimkou 25. decembra, 1. januára a nedieľ.
Mesto žiada obyvateľov, aby neparkovali vozidlami pred kontajnermi najmä v čase od 6:00 do 16:00, aby sa predišlo blokovaniu nádob a znečisteniu verejných priestranstiev.
Zber z bytových a rodinných domov bez zmien
Zber odpadu z bytových a rodinných domov bude aj počas sviatočných dní 24. a 26. decembra 2025 a 6. januára 2026 bez zmien oproti bežnému týždňu. Posilnený bude najmä zber zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu – papiera, plastov, skla a kovov, aby sa zabránilo preplneniu nádob. V prípade preplnenia môže byť odpad uložený vedľa nádob a bude odstránený pri najbližšom vývoze.
Obyvateľov mesto žiada, aby odpad dôkladne stláčali a minimalizovali, najmä kartónové krabice a PET fľaše, a v prípade zaplnenia jedného stojiska využili susedné. „Obzvlášť v predvianočnom období, keď narastá množstvo obalov, je minimalizácia obalových odpadov veľmi dôležitá,“ zdôrazňuje mesto.
Objemný odpad a úpravy termínov vývozu
Objemný odpad je potrebné vykladať výhradne jeden deň pred stanoveným vývozom. K dispozícii je aj mestský zberný dvor pri železničnej stanici Radvaň. Pre obyvateľov rodinných domov, právnické osoby a podnikateľov platia úpravy termínov vývozu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) počas 25. decembra 2025 a 1. januára 2026. Nové termíny vývozu sú zverejnené pre jednotlivé ulice a budú oznámené aj priamo na nádobách.
Po sviatku Troch kráľov (6. január) bude zabezpečený pravidelný odvoz živých vianočných stromčekov raz týždenne až do 6. februára 2026. Stromčeky zbavené ozdôb treba ukladať vedľa nádob na zber odpadu na viditeľnom a dostupnom mieste. „Dôsledne zbaviť stromčeky ozdôb je naozaj dôležité, keďže budú po podrvení použité na výrobu kompostu,“ upozorňuje mesto. Stromčeky je možné odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.
Otváracie hodiny zberného dvora a kontakty
Zberný dvor v Radvani bude zatvorený len počas sviatkov, a to 24., 25. a 26. decembra a 1. a 6. januára 2026. V stredu 31. decembra 2025 bude otvorený v upravených hodinách, a to od 8:30 do 12:00.
Pre bližšie informácie môžu obyvatelia kontaktovať dispečing zberovej spoločnosti Marius Pedersen a.s. na telefónnom čísle 048/418 61 88 alebo Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu Banská Bystrica na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk.