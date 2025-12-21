|
Nedeľa 21.12.2025
Meniny má Bohdan
|Denník - Správy
21. decembra 2025
Pellegrini sa chce pri novele trestného zákona riadiť odborníkmi, rozhodnutie padne okolo Vianoc
Pri otázke, či podpísať alebo nepodpísať najnovšiu novelu trestného zákona, sa chce prezident
21.12.2025 (SITA.sk) -
Pri otázke, či podpísať alebo nepodpísať najnovšiu novelu trestného zákona, sa chce prezident Peter Pellegrini riadiť odborníkmi. Ako povedal v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3, rozhodnutie urobí tesne pred vianočnými sviatkami alebo po nich.
„Do posledného dňa, krátko pred sviatkami v pondelok/utorok ma bude čakať rokovanie s odborníkmi. Pozval som si zástupcov ministerstva vnútra, predstaviteľov súdnej moci, ministerstva spravodlivosti," povedal Pellegrini s tým, že chce detailne prebrať každý jeden paragraf. Doplnil, že pri rozhodovaní sa nemôže riadiť tlakom nejakých skupín. „Definitívne rozhodnutie ešte stále nepadlo," dodala hlava štátu.
