 24hod.sk    Z domova

21. decembra 2025

Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Politika 24

Daniel Bombic je jediný človek, ktorý je vo väzbe pre verbálny trestný čin. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to ...



21.12.2025 (SITA.sk) - Daniel Bombic je jediný človek, ktorý je vo väzbe pre verbálny trestný čin. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).


„Kvôli tomu, že knižky sú v univerzitnej knižnici," skonštatoval Kaliňák s poukazom na Protokoly sionistických mudrcov. Práve pre propagáciu tejto knihy je podľa ministra Bombic vo väzbe, keďže jediný tento skutok je v jeho prípade zločin. „Všetko ostatné sú prečiny na úrovni priestupkov," vyhlásil minister.


Zdroj: SITA.sk - Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie © SITA Všetky práva vyhradené.

