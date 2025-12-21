|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 21.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohdan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. decembra 2025
Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie
Daniel Bombic je jediný človek, ktorý je vo väzbe pre verbálny trestný čin. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to ...
Zdieľať
21.12.2025 (SITA.sk) - Daniel Bombic je jediný človek, ktorý je vo väzbe pre verbálny trestný čin. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
„Kvôli tomu, že knižky sú v univerzitnej knižnici," skonštatoval Kaliňák s poukazom na Protokoly sionistických mudrcov. Práve pre propagáciu tejto knihy je podľa ministra Bombic vo väzbe, keďže jediný tento skutok je v jeho prípade zločin. „Všetko ostatné sú prečiny na úrovni priestupkov," vyhlásil minister.
Zdroj: SITA.sk - Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie © SITA Všetky práva vyhradené.
„Kvôli tomu, že knižky sú v univerzitnej knižnici," skonštatoval Kaliňák s poukazom na Protokoly sionistických mudrcov. Práve pre propagáciu tejto knihy je podľa ministra Bombic vo väzbe, keďže jediný tento skutok je v jeho prípade zločin. „Všetko ostatné sú prečiny na úrovni priestupkov," vyhlásil minister.
Zdroj: SITA.sk - Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Banská Bystrica posilňuje zber odpadu počas Vianoc a začiatku roka, vývoz bude takmer každý deň
Banská Bystrica posilňuje zber odpadu počas Vianoc a začiatku roka, vývoz bude takmer každý deň
<< predchádzajúci článok
Špecializovaný trestný súd má podľa Kaliňáka vážne nedostatky, jemu osobne by vraj vôbec nechýbal
Špecializovaný trestný súd má podľa Kaliňáka vážne nedostatky, jemu osobne by vraj vôbec nechýbal