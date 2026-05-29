|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vilma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. mája 2026
Banská Bystrica prišla aj o najproduktívnejšieho Slováka, Myklucha odchádza do Fínska
Oleksij Myklucha opúšťa Banskú Bystricu a pokračovať bude vo fínskom tíme Lahti Pelicans. Z Banskej Bystrice pred novou sezónou odchádza 120 kanadských bodov. Po najproduktívnejšom hráčovi tímu ...
Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Oleksij Myklucha opúšťa Banskú Bystricu a pokračovať bude vo fínskom tíme Lahti Pelicans.
Z Banskej Bystrice pred novou sezónou odchádza 120 kanadských bodov. Po najproduktívnejšom hráčovi tímu Kanaďanovi Carterovi Turnbullovi (65 bodov) sa z tímu "baranov" porúča aj druhý najproduktívnejší hráč Oleksij Myklucha.
Šikovný center nazbieral v základnej časti Tipsport ligy 2025/2026 až 55 bodov, čo bolo najviac spomedzi všetkých Slovákov v súťaži.
Myklucha bude pokračovať v kariére na severe Európy. Dohodol sa s fínskym tímom Pelicans Lahti, ktorý skončil v uplynulej sezóne v základnej časti najvyššej súťaže na 11. mieste, ale neskôr postúpil z predkola play-off do štvrťfinále. Tam už "Pelikáni" nestačili na KooKoo 1:4 na zápasy.
Klubová stránka Pelicans tvrdí, že 23.ročný útočník prinesie so sebou zručnosť, pohyb a potenciál pre mladý rozvoj. "Oleksij Myklucha je energický a cieľavedomý hráč, ktorý do tímu vnesie rýchlosť, tvrdú prácu a súťaživosť. Je to všestranný ofenzívny hráč, ktorého silnými stránkami sú schopnosť čítať hru a aktivita v oboch smeroch. Sme veľmi radi, že si Oleksij vybral Pelicans ako ďalší krok vo svojej kariére,“ skonštatoval športový riaditeľ Jarkko Oikarinen Holm na klubovom webe.
Tréner Sami Kapanen je veľká hokejová persóna s 12 sezónami v NHL v hokejovom životopise. Majster sveta z roku 1995 má v zbierke aj ďalšie tri strieborné medaily z MS a dve bronzové zo zimných olympijských hier.
"Oleksij bude jedným z našich popredných ofenzívnych hráčov. Určite bude mať na ľade veľkú zodpovednosť aj v presilovkách a ofenzívne úlohy vo vyšších útokoch,“ povedal Kapanen podľa pelicans.fi.
Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica prišla aj o najproduktívnejšieho Slováka, Myklucha odchádza do Fínska © SITA Všetky práva vyhradené.
Z Banskej Bystrice pred novou sezónou odchádza 120 kanadských bodov. Po najproduktívnejšom hráčovi tímu Kanaďanovi Carterovi Turnbullovi (65 bodov) sa z tímu "baranov" porúča aj druhý najproduktívnejší hráč Oleksij Myklucha.
Šikovný center nazbieral v základnej časti Tipsport ligy 2025/2026 až 55 bodov, čo bolo najviac spomedzi všetkých Slovákov v súťaži.
Myklucha bude pokračovať v kariére na severe Európy. Dohodol sa s fínskym tímom Pelicans Lahti, ktorý skončil v uplynulej sezóne v základnej časti najvyššej súťaže na 11. mieste, ale neskôr postúpil z predkola play-off do štvrťfinále. Tam už "Pelikáni" nestačili na KooKoo 1:4 na zápasy.
Energia, rýchlosť a súťaživosť
Klubová stránka Pelicans tvrdí, že 23.ročný útočník prinesie so sebou zručnosť, pohyb a potenciál pre mladý rozvoj. "Oleksij Myklucha je energický a cieľavedomý hráč, ktorý do tímu vnesie rýchlosť, tvrdú prácu a súťaživosť. Je to všestranný ofenzívny hráč, ktorého silnými stránkami sú schopnosť čítať hru a aktivita v oboch smeroch. Sme veľmi radi, že si Oleksij vybral Pelicans ako ďalší krok vo svojej kariére,“ skonštatoval športový riaditeľ Jarkko Oikarinen Holm na klubovom webe.
Tréner Kapanen
Tréner Sami Kapanen je veľká hokejová persóna s 12 sezónami v NHL v hokejovom životopise. Majster sveta z roku 1995 má v zbierke aj ďalšie tri strieborné medaily z MS a dve bronzové zo zimných olympijských hier.
"Oleksij bude jedným z našich popredných ofenzívnych hráčov. Určite bude mať na ľade veľkú zodpovednosť aj v presilovkách a ofenzívne úlohy vo vyšších útokoch,“ povedal Kapanen podľa pelicans.fi.
Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica prišla aj o najproduktívnejšieho Slováka, Myklucha odchádza do Fínska © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Japonsku po incidentoch s nevhodnými snímkami zakázali fotografovanie na turnajoch plážového volejbalu
V Japonsku po incidentoch s nevhodnými snímkami zakázali fotografovanie na turnajoch plážového volejbalu
<< predchádzajúci článok
Preteky plné nehôd. Zranilo sa takmer 10 divákov a jeden jazdec prišiel o život
Preteky plné nehôd. Zranilo sa takmer 10 divákov a jeden jazdec prišiel o život