Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. mája 2026

Preteky plné nehôd. Zranilo sa takmer 10 divákov a jeden jazdec prišiel o život


Tagy: Dopravná nehoda Úmrtie

Organizátori uviedli, že sú "hlboko zarmútení" smrťou "populárneho a rešpektovaného člena cestnej pretekárskej komunity". Počas kvalifikácie na preteky TT na ostrove Man zahynul súťažiaci Daniel ...



Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Organizátori uviedli, že sú "hlboko zarmútení" smrťou "populárneho a rešpektovaného člena cestnej pretekárskej komunity".


Počas kvalifikácie na preteky TT na ostrove Man zahynul súťažiaci Daniel Ingham pri nehode v Doran's Bend na západnej časti trate.

Bol pravidelný účastník na horskej trati na ostrove od roku 2016. Mal len 33 rokov.

"Preteky TT na ostrove Man vyjadrujú najhlbšiu sústrasť jeho manželke Helayne, synovi Joeymu a dcére Phoebe, ako aj jeho rodine a priateľom," uviedli organizátori.

Počas svojej kariéry si Ingham zabezpečil niekoľko umiestnení na stupňoch víťazov na Veľkej cene ostrova Man na horskej trati dlhej 60 kilometrov a v roku 2024 zvíťazil v seniorských pretekoch.

Organizátori uviedli, že sú "hlboko zarmútení" smrťou "populárneho a rešpektovaného člena cestnej pretekárskej komunity".

"Danielova vášeň pre tento šport bola zjavná všetkým, ktorí ho poznali. Chceli by sme tiež vyjadriť úprimnú sústrasť jeho tímu," dodali vo vyhlásení.

Prvý týždeň pretekov bol sériou viacerých nehôd, vrátane jednej, ktorá zranila osem divákov. K incidentu, pri ktorom motocyklový pretekár narazil do davu na výjazde, došlo počas nečasovaného tréningu v úvodný deň podujatia.

Nasledovala nehoda s červenou vlajkou, pri ktorej sa zranili Maria Costellová a jej spolujazdec Shaun Parker. Jeden z tréningov skrátili pre ďalší incident.


Zdroj: SITA.sk - Preteky plné nehôd. Zranilo sa takmer 10 divákov a jeden jazdec prišiel o život © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Banská Bystrica prišla aj o najproduktívnejšieho Slováka, Myklucha odchádza do Fínska
<< predchádzajúci článok
Najprv Maroko a potom Taliansko. Emma Zapletalová štartuje sezónu na Diamatových ligách

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 