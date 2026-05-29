Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Preteky plné nehôd. Zranilo sa takmer 10 divákov a jeden jazdec prišiel o život
29.5.2026 (SITA.sk) - Organizátori uviedli, že sú "hlboko zarmútení" smrťou "populárneho a rešpektovaného člena cestnej pretekárskej komunity".
Počas kvalifikácie na preteky TT na ostrove Man zahynul súťažiaci Daniel Ingham pri nehode v Doran's Bend na západnej časti trate.
Bol pravidelný účastník na horskej trati na ostrove od roku 2016. Mal len 33 rokov.
"Preteky TT na ostrove Man vyjadrujú najhlbšiu sústrasť jeho manželke Helayne, synovi Joeymu a dcére Phoebe, ako aj jeho rodine a priateľom," uviedli organizátori.
Počas svojej kariéry si Ingham zabezpečil niekoľko umiestnení na stupňoch víťazov na Veľkej cene ostrova Man na horskej trati dlhej 60 kilometrov a v roku 2024 zvíťazil v seniorských pretekoch.
"Danielova vášeň pre tento šport bola zjavná všetkým, ktorí ho poznali. Chceli by sme tiež vyjadriť úprimnú sústrasť jeho tímu," dodali vo vyhlásení.
Prvý týždeň pretekov bol sériou viacerých nehôd, vrátane jednej, ktorá zranila osem divákov. K incidentu, pri ktorom motocyklový pretekár narazil do davu na výjazde, došlo počas nečasovaného tréningu v úvodný deň podujatia.
Nasledovala nehoda s červenou vlajkou, pri ktorej sa zranili Maria Costellová a jej spolujazdec Shaun Parker. Jeden z tréningov skrátili pre ďalší incident.
STATEMENT: DANIEL INGHAM
The Isle of Man TT Races are deeply saddened by the passing of Daniel Ingham following an incident in yesterday evening’s qualifying session for the 2026 Isle of Man TT Races.
We would like to extend our deepest condolences to Daniel’s family, loved… pic.twitter.com/iY06dCrhFA
— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) May 28, 2026
