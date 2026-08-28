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28. augusta 2026

Nový šéf amerického Fedu varuje pred vysokou infláciou, naznačil možné zvýšenie sadzieb


Tagy: Americká inflácia Štátny dlh Umelá inteligencia Úrokové sadzby

Kevin Warsh prvýkrát podrobnejšie predstavil svoj pohľad na infláciu, úrokové sadzby aj stav americkej ekonomiky. Predseda americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh ...



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federal_reserve_warsh_91_4_ 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Kevin Warsh prvýkrát podrobnejšie predstavil svoj pohľad na infláciu, úrokové sadzby aj stav americkej ekonomiky.


Predseda americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh v piatok označil vysokú infláciu v Spojených štátoch za znepokojujúcu a naznačil, že súčasné úrokové sadzby nepovažuje za dostatočne reštriktívne.

Jeho vyjadrenia na konferencii centrálnych bankárov v Jackson Hole vo Wyomingu môžu signalizovať, že Fed bude v prípade pretrvávajúceho rastu cien uvažovať o zvýšení sadzieb.

„Pokiaľ ide o cenovú stabilitu v rámci nášho mandátu, čísla sú znepokojujúcejšie,“ uviedol Warsh. Dodal, že súčasné finančné podmienky by len ťažko označil za „reštriktívne“.

Neskrotná inflácia


Fed už viac ako päť rokov nedokáže dostať infláciu k svojmu dlhodobému dvojpercentnému cieľu.

Najnovší údaj preferovaného inflačného ukazovateľa centrálnej banky tento týždeň dosiahol 3,7 percenta.

Fed pritom počas celého roka 2026 ponechával úrokové sadzby nezmenené. Na júlovom zasadnutí však štvrtina hlasujúcich členov menového výboru podporila ich okamžité zvýšenie.

Warshove priority


Warsh, ktorý vedie Fed od mája, zdôraznil, že hlavnou prioritou banky by teraz mali byť ceny. „Musíme mať istotu, že jadrová inflácia smeruje k nášmu cieľu jasne a dostatočne rýchlo. Inak máme pred sebou ďalšiu prácu,“ vyhlásil.

Pozitívnejšie hodnotil stav ekonomiky a trhu práce. Nezamestnanosť na úrovni 4,1 percenta je podľa neho v súlade s plnou zamestnanosťou.

„Dnes na mňa celkový výkon ekonomiky robí dojem a zdá sa, že sa posilnil,“ povedal s poukazom na podnikové investície, firemné zisky a spotrebiteľské výdavky.

AI ako dejinný zlom


Warsh označil rozvoj umelej inteligencie za „zlomový bod v dejinách“. Zároveň potvrdil svoj odmietavý postoj k podrobnému naznačovaniu budúcich krokov Fedu.

Podľa neho príliš konkrétne prísľuby o vývoji sadzieb obmedzujú slobodu centrálnych bankárov prijímať správne rozhodnutia podľa aktuálnych údajov.


Zdroj: SITA.sk - Nový šéf amerického Fedu varuje pred vysokou infláciou, naznačil možné zvýšenie sadzieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká inflácia Štátny dlh Umelá inteligencia Úrokové sadzby
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