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25. augusta 2026

Banskobystrický kraj pomôže obciam v okrese Rimavská Sobota odstraňovať následky po ničivej víchrici


Tagy: Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Gemer odstraňovanie následkov predseda BBSK Rimavská Sobota Víchrica

V noci z piatku na sobotu sa južným Gemerom prehnala silná víchrica. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pomôže obciam ...



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silna burka a veterna smrst v rimavskej sobote a okoli 676x506 25.8.2026 (SITA.sk) - V noci z piatku na sobotu sa južným Gemerom prehnala silná víchrica.


Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pomôže obciam zasiahnutým silnou víchricou na južnom Gemeri. Po tom, ako sa pracovníkom Banskobystrickej regionálnej správe ciest podarilo sprejazdniť krajské cesty a odstrániť z nich popadané stromy, dostupnú techniku a kapacity krajskí cestári postupne presunú na pomoc zasiahnutým obciam a ich obyvateľom.

Poškodenie väčšiny domov


V noci z piatku na sobotu sa južným Gemerom prehnala silná víchrica. V okrese Rimavská Sobota bolo zasiahnutých celkovo 15 obcí. Najvážnejšia situácia bola v Bottove, kde stačilo len desať minút na to, aby silný vietor poškodil drvivú väčšinu domov, pováľal desiatky stromov a vážne poškodil aj betónové stĺpy elektrického vedenia.

„Obce zvládli v prvých hodinách a dňoch obrovský kus práce vlastnými silami. Stále však zostáva veľa vecí, s ktorými potrebujú pomoc. Ako kraj chceme byť obciam v tejto náročnej situácii oporou. Preto sme im iniciatívne ponúkli pomoc. Spolu s poslancami Zastupiteľstva BBSK za okres Rimavská Sobota a kolegami z úradu sme sa stretli so starostkami a starostami priamo v teréne a spísali si ich konkrétne požiadavky. Teraz chceme naše krajské kapacity využiť tam, kde ich najviac potrebujú,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.

Finančné náklady bez kompenzácie


Najčastejšou požiadavkou obcí je podľa vedúcej oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jany Čunderlíkovej pomoc s odpratávaním odpadu zo striech a s odstraňovaním poškodených a nebezpečných stromov.

Regionálna správa ciest BBSK má k dispozícii techniku, ktorú môže pri odstraňovaní následkov víchrice nasadiť. Ide napríklad o nakladače, štiepkovače, vyvetvovače, motorové píly, bagre, nákladné vozidlá či vozidlá na čistenie ciest.

Predseda BBSK Ondrej Lunter zároveň deklaroval, že kraj je pripravený podieľať sa aj na finančných nákladoch, ktoré štát nebude obciam kompenzovať. Veľký kus práce pri odstraňovaní škôd po víchrici odviedli dobrovoľní hasiči. V najviac postihnutej obci zasahovalo až deväť dobrovoľných hasičských zborov.


Zdroj: SITA.sk - Banskobystrický kraj pomôže obciam v okrese Rimavská Sobota odstraňovať následky po ničivej víchrici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) BBSK Banskobystrický samosprávny kraj Gemer odstraňovanie následkov predseda BBSK Rimavská Sobota Víchrica
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