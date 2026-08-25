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25. augusta 2026
Juraj Mravec ohlásil kandidatúru na starostu Petržalky, chce chrániť záujmy ľudí a dotiahnuť veci do konca
Mravec chce svoju kandidatúru postaviť predovšetkým na zodpovednom a otvorenom prístupe k riadeniu mestskej časti. Juraj Mravec v utorok oficiálne oznámil svoju ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Mravec chce svoju kandidatúru postaviť predovšetkým na zodpovednom a otvorenom prístupe k riadeniu mestskej časti.
Juraj Mravec v utorok oficiálne oznámil svoju kandidatúru na starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca v zastupiteľstve mestskej časti, v mestskom zastupiteľstve a Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja.
„Kandidujem preto, že mi na Petržalke jednoducho záleží. Žijem tu, vyrastal som tu a poznám jej ulice, školy, ihriská, problémy aj ľudí," uviedol. Ako poslanec má podľa vlastných slov možnosť vidieť, ako mestská časť funguje zvnútra.
„A čím viac to vidím, tým viac som presvedčený, že Petržalka potrebuje starostu, ktorý bude počúvať ľudí, chrániť ich záujmy a hlavne vedieť veci dotiahnuť,“ poznamenal.
Mravec chce svoju kandidatúru postaviť predovšetkým na zodpovednom a otvorenom prístupe k riadeniu mestskej časti. Za dôležité považuje, aby Petržalka mala jasnú víziu svojho ďalšieho rozvoja.
„Potrebujeme Petržalku, ktorá sa bude rozvíjať, ale nebude sa rozvíjať za každú cenu. Potrebujeme menej chaosu a viac poriadku, menej veľkých slov a viac konkrétnych výsledkov a viac priestoru pre život,“ zdôraznil.
Medzi témy, ktorým sa chce venovať, patrí efektívne hospodárenie s verejnými financiami, stav komunikácií a chodníkov, bezpečnosť na uliciach a priechodoch pre chodcov, školstvo, zeleň, šport, komunitný život či dostupnosť služieb pre obyvateľov.
„Chcem, aby každé euro z petržalského rozpočtu malo svoj zmysel. Aby sme vedeli, kam naše peniaze idú a čo za ne Petržalčania dostávajú. Samospráva má byť predovšetkým službou ľuďom, nie sama sebe,“ hovorí Mravec.
Za dôležité tiež považuje rozvoj školských zariadení, bezpečnejšie ulice, kvalitnejší verejný priestor, viac zelene a podpora a komunitného života. Osobitnú pozornosť chce venovať aj potrebám seniorov, rodín s deťmi, mladých ľudí a obyvateľov so zdravotným znevýhodnením. Juraj Mravec zároveň zdôrazňuje, že budúcnosť Petržalky nemožno postaviť iba na rozhodnutiach jedného človeka.
„Starosta nemôže Petržalku zmeniť sám. Preto nechcem robiť kampaň iba pre Petržalčanov. Chcem ju robiť s Petržalčanmi. Chcem počúvať, pýtať sa a hľadať riešenia spolu s ľuďmi, ktorí tu žijú. Som presvedčený, že práve otvorená komunikácia a spolupráca sú základom dobre fungujúcej samosprávy,“ dodáva.
Mravec chce v kampani postupne predstaviť konkrétne návrhy a riešenia pre jednotlivé oblasti života v Petržalke. Jeho cieľom podľa vlastných slov nie je sľubovať nemožné, ale hovoriť otvorene o tom, čo sa dá urobiť, v akom čase a za aké peniaze.
Juraj Mravec je petržalský poslanec, právnik a vysokoškolský pedagóg. V miestnom zastupiteľstve pôsobí ako nezávislý poslanec a venuje sa okrem iného témam investícií, územného plánovania, rozvoja mestskej časti a každodenného života Petržalčanov. Ďalšími kandidátmi na starostu Petržalky je súčasný starosta Ján Hrčka s podporou strany Krajina pre Petržalku a Daniel Klimovský s podporou koalície strán Team Bratislava, SaS, PS a Demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Juraj Mravec ohlásil kandidatúru na starostu Petržalky, chce chrániť záujmy ľudí a dotiahnuť veci do konca © SITA Všetky práva vyhradené.
Juraj Mravec v utorok oficiálne oznámil svoju kandidatúru na starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zároveň sa bude uchádzať aj o mandát poslanca v zastupiteľstve mestskej časti, v mestskom zastupiteľstve a Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja.
„Kandidujem preto, že mi na Petržalke jednoducho záleží. Žijem tu, vyrastal som tu a poznám jej ulice, školy, ihriská, problémy aj ľudí," uviedol. Ako poslanec má podľa vlastných slov možnosť vidieť, ako mestská časť funguje zvnútra.
Jasná vízia ďalšieho rozvoja
„A čím viac to vidím, tým viac som presvedčený, že Petržalka potrebuje starostu, ktorý bude počúvať ľudí, chrániť ich záujmy a hlavne vedieť veci dotiahnuť,“ poznamenal.
Mravec chce svoju kandidatúru postaviť predovšetkým na zodpovednom a otvorenom prístupe k riadeniu mestskej časti. Za dôležité považuje, aby Petržalka mala jasnú víziu svojho ďalšieho rozvoja.
„Potrebujeme Petržalku, ktorá sa bude rozvíjať, ale nebude sa rozvíjať za každú cenu. Potrebujeme menej chaosu a viac poriadku, menej veľkých slov a viac konkrétnych výsledkov a viac priestoru pre život,“ zdôraznil.
Osobitná pozornosť pre seniorov a rodiny
Medzi témy, ktorým sa chce venovať, patrí efektívne hospodárenie s verejnými financiami, stav komunikácií a chodníkov, bezpečnosť na uliciach a priechodoch pre chodcov, školstvo, zeleň, šport, komunitný život či dostupnosť služieb pre obyvateľov.
„Chcem, aby každé euro z petržalského rozpočtu malo svoj zmysel. Aby sme vedeli, kam naše peniaze idú a čo za ne Petržalčania dostávajú. Samospráva má byť predovšetkým službou ľuďom, nie sama sebe,“ hovorí Mravec.
Za dôležité tiež považuje rozvoj školských zariadení, bezpečnejšie ulice, kvalitnejší verejný priestor, viac zelene a podpora a komunitného života. Osobitnú pozornosť chce venovať aj potrebám seniorov, rodín s deťmi, mladých ľudí a obyvateľov so zdravotným znevýhodnením. Juraj Mravec zároveň zdôrazňuje, že budúcnosť Petržalky nemožno postaviť iba na rozhodnutiach jedného človeka.
Konkrétne návrhy a riešenia
„Starosta nemôže Petržalku zmeniť sám. Preto nechcem robiť kampaň iba pre Petržalčanov. Chcem ju robiť s Petržalčanmi. Chcem počúvať, pýtať sa a hľadať riešenia spolu s ľuďmi, ktorí tu žijú. Som presvedčený, že práve otvorená komunikácia a spolupráca sú základom dobre fungujúcej samosprávy,“ dodáva.
Mravec chce v kampani postupne predstaviť konkrétne návrhy a riešenia pre jednotlivé oblasti života v Petržalke. Jeho cieľom podľa vlastných slov nie je sľubovať nemožné, ale hovoriť otvorene o tom, čo sa dá urobiť, v akom čase a za aké peniaze.
Juraj Mravec je petržalský poslanec, právnik a vysokoškolský pedagóg. V miestnom zastupiteľstve pôsobí ako nezávislý poslanec a venuje sa okrem iného témam investícií, územného plánovania, rozvoja mestskej časti a každodenného života Petržalčanov. Ďalšími kandidátmi na starostu Petržalky je súčasný starosta Ján Hrčka s podporou strany Krajina pre Petržalku a Daniel Klimovský s podporou koalície strán Team Bratislava, SaS, PS a Demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Juraj Mravec ohlásil kandidatúru na starostu Petržalky, chce chrániť záujmy ľudí a dotiahnuť veci do konca © SITA Všetky práva vyhradené.
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