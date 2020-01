Baran - ročný horoskop na rok 2020

Práca



V oblasti práce vám tento rok bude priať Saturn. Vyvíjate veľké úsilie, aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky, a práve Saturn vás v týchto činnostiach bude podporovať. Môžete preto získať povýšenie alebo nečakané zvýšenie platu. Jar je plná záväzkov a nových úloh, ktoré vykonáte najlepšie zo všetkých. V máji na vás však doľahne vyčerpanie a vy sa nebudete môcť prinútiť k optimizmu. V auguste a septembri naopak dosiahnete významné výsledky svojej predchádzajúcej činnosti, čo vás povzbudí a vy sa znovu vrátite do svojho pracovného tempa. Z neho vás nevykoľaja ani drobné problémy, ktoré sa objavia na jeseň. Mladí ľudia, ktorí hľadajú prácu, určite nebudú sklamaní. Na začiatku roka pôjde možno len o dočasnú brigádu, ale v auguste objavíte skvelé trvalé zamestnanie, ktoré čaká len na vás.



Vzťahy



Medzi vami a vaším milencom sa zvyšuje porozumenie a túžba upevniť váš vzťah. Máte podporu veľkých planét Saturnu, Uránu a Neptúnu, a preto vás od marca vo vašom milostnom živote čaká veľmi šťastné obdobie. Máte šarm a charizmu, ktoré budú vášho partnera eroticky stimulovať. Na jeseň sa však táto uvoľnená atmosféra začne zhoršovať, vo vašom vzťahu sa môže objaviť napätie, žiarlivosť a hádky. Snažte sa preto byť opatrný. Ak ste slobodný, môžete v roku 2020 očakávať veľké zmeny. Tým sú naklonené planéty už od začiatku roka, ale najviac sa prejavia až od 1. augusta vplyvom Jupitera: čakajú vás nové stretnutia, flirt a nové lásky, ktoré prerastú v trvalý a šťastný vzťah. Jupiter vám tiež želá, ak sa s partnerom pokúšate o dieťa.



Peniaze



Prvé mesiace roka radšej neriskujte a zbytočne neutrácajte. Hoci to môže byť ťažké, držte svoju peňaženku pevne v rukách. Od augusta sa situácia príliš nezmení, vaše príjmy stále nebudú vysoké, ale môžete sa pokúsiť o drobnejšie investície a tiež skúsiť svoje šťastie, napríklad v lotérii.



Zdravie



Mars zaručuje energiu, silu a rýchlosť až do začiatku marca. Venuša v priebehu marca zabezpečuje fyzické zotavenie. Po celé leto sa však odporúča obozretnosť pri extrémnych športoch a predovšetkým dostatok relaxácie a prestávok v priebehu športovania. Tiež nezabúdajte na vyváženú stravu, dajte prednosť ľahkým jedlám, ktoré nezaťažujú vašu pečeň.