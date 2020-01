Býk - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Hurá! Rok 2020 je veľmi sľubný, prichystá vám veľa zmien, ktoré možno budú náročné, ale výsledok určite bude stáť za to. Vo vašej práci vás čaká pokrok, vďaka propagačným akciám sa vaše zisky znásobia a vy si konečne budete môcť odpočinúť. Len sa vopred uistite, že vaše rozhodnutia sú správne, a vyhýbajte sa impulzívnym a unáhleným rozhodnutiam. Vaša túžba po úspechu totiž mohla spôsobiť, že sa odvážite k príliš zásadným krokom a potom vás to bude mrzieť. Hľadáte svoje prvé zamestnanie? Hviezdy naznačujú, že máte veľkú šancu na úspech Merkúr vám bude ukazovať cestu a zaručí vám úspech pri pracovných pohovoroch. Všetkým je doporučované na jar a v zime zaviesť zmeny, ktorými ste sa inšpirovali napríklad na cestách v zahraničí, na prelome júla a augusta však buďte opatrný.



Vzťahy



Nový rok 2020 začne nádejne, sľubuje porozumenie s partnerom a harmóniu vo vzťahu, ktorá dokáže prekonať všetky existujúce nezhody. Znevýhodnení sú narodení v prvej dekáde, ktorí budú vo vzťahu stále cítiť nespokojnosť a dokonca zauvažujú o rozchode. Na začiatku roka a potom predovšetkým v lete je ideálna príležitosť pre jednotlivcov, ktorí hľadajú novú lásku. V tomto období je všetko naklonené životu v páre, len pozor na letné romániky, ktoré sa síce zdajú byť veľkou láskou, ale väčšinou končia zle. Jeseň zvyšuje napätie, vo vzťahu ubúda dialógu, problémy pociťujú najmä vzťahy, ktoré mali rozpory už skôr. Je čas na analýzu vzťahu, pochopenie, kam sa uberá, a čo jeden od druhého očakávate. Pozor na unáhlené rozhodnutia. Posledný mesiac v roku bude veľkorysý, vďaka vianočným kúzlam zmiznú všetky problémy a vy sa nebudete musieť ničím trápiť, všetko bude plynúť tým najlepším smerom.



Peniaze



Hviezdy naznačujú, že až do konca júla sa vplyvom Jupitera neoplatí riskovať a zbytočne investovať. Príjmy a investície sú chránené až po tomto období, ale aj napriek tomu musíte prejaviť veľkú zručnosť a nadanie pre operácie s finančnými prostriedkami. Pozor na peňažné špekulácie!



Zdravie



Vaša energia a zdravie je silne ovplyvnené vaším pohybom. Čím viac sa môžete pohybovať, tým lepší je aj váš fyzický stav a je zrejmé celkové oživenie vašej osoby. V januári a februári pocítite ľahké napätie, ktoré sa zmiernia a až do konca júla sa budete cítiť úplne v poriadku. Od augusta si dajte pozor na potraviny, ktoré nerobia dobre vášmu žalúdku a pečeni.