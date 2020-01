Vyvinuli softvér, ktorý umožní do online filmov vkladať reklamy podľa vkusu diváka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Mirriad vyvinula softvér, ktorý vďaka umelej inteligencii umožní do online filmov a televíznych šou vložiť reklamy. Technológia rozpoznáva scény a objekty, do ktorých by sa hodila reklama na určitý tovar.Cieľom je umiestňovanie reklamy na základe vkusu každého diváka či diváčky. Firma so sídlom v Londýne plánuje bližšie predstaviť svoj projekt na budúci týždeň v Las Vegas.