|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. augusta 2025
Baránková získala zlatú medailu v terénnej lukostreľbe
Dvadsaťtriročná Baránková si cenný kov zabezpečila už po úspešnom semifinále, v ktorom zdolala ďalšiu taliansku reprezentantku Robertu Di Francescovú 59:56.
Zdieľať
Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková získala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. Vo finále olympijského luku v terénnej lukostreľbe vyhrala v stredu nad Chiarou Rebagliatiovou z Talianska 59:57. Ďalší cenný kov si zaistila kickboxerka Lucia Cmarová, ktorá si v disciplíne K1 (do 60 kg) vybojovala víťazstvom 2:1 nad Susanti Ndapatakovou z Indonézie postup do finále.
Pre slovenskú výpravu je to prvé zlato a tretí cenný kov z Čcheng-tu - striebro získala Tereza Šmelíková v orientačnom behu na strednej trati a bronz si vybojovala reprezentantka v thajskom boxe Monika Tadlánek Chochlíková v kategórii do 54 kg.
„Zisk zlatej medaily na Svetových hrách radím v kariére najvyššie. Je to stále olympijský luk, aj keď neolympijská disciplína. Terénna lukostreľba je moja srdcovka. Teším sa, že som mohla predviesť to najlepšie zo seba,“ povedala po medailovom ceremoniáli Baránková pre olympic.sk. „Pred cestou na Svetové hry som videla na internete, ako vyzerajú medaily. Odkedy som ich zbadala na obrázku, jednu som veľmi chcela získať. Podarilo sa. Ešte si však neuvedomujem, čo sa mi podarilo. Pociťujem však veľkú úľavu. Spadol mi kameň zo srdca. Mať zlatú medailu na krku je veľmi príjemný pocit.“
Dvadsaťtriročná členka Lukostreleckého klubu Bratislava si cenný kov zabezpečila už po úspešnom semifinále, v ktorom zdolala ďalšiu taliansku reprezentantku Robertu Di Francescovú 59:56. Olympionička z Tokia 2020 a Paríža 2024 sa do semifinále prebojovala z kvalifikácie priamo, keďže v nej obsadila druhé miesto (tesne len o sekundárne hodnotenie) výkonom 370 bodov.
Semifinále bolo z pohľadu slovenskej reprezentantky dramatickejšie ako finále. V súboji proti Di Francescovej prehrávala po troch endoch o dva body 42:44. Dovtedy netrafila ani jednu šestku. V záverečných troch výstreloch dosiahla 17 z 18 možných bodov, kým Talianka len 12 a skóre sa otočilo v prospech Bratislavčanky na konečných 59:56. „Potrebovala som sa pred tou záverečnou sériou nadýchnuť a vydýchnuť. Vedela som, že viem strieľať lepšie ako na predchádzajúce terče. Napokon to vyšlo. Semifinále bolo psychicky náročnejšie. Zlaté finále bolo pokojnejšie, menej sa mi už triasli ruky. Snažila som sa zostať v momente a nepredbiehať veľmi dopredu. Vo víťazstvo som uverila až vtedy, keď ukázal rozhodca, že patrí mne. V lukostreľbe sa počíta každý jeden šíp. Musíte preto čakať na rozhodcu, na ktorú stranu ukáže. Do prípravy sme investovali s mojím trénerom Vladimírom Hurbanom veľmi veľa času. V kvalifikácii som dosiahla najlepší výsledok v kariére v terénnej lukostreľbe. Vo vyraďovacej časti stálo šťastie na mojej strane, ale bola som aj dobre pripravená. Snažila som sa zostávať pokojná a to mi pomohlo,“ uviedla Baránková.
V stredu sa na Svetových hrách v neolympijských športoch predstavili v semifinále svojich disciplín aj kickboxerky Michaela Góralczyková a Lucia Cmárová. Staršia z dvojice 34-ročná Cmarová si vybojovala víťazstvom 2:1 nad Ndapatakovou z Indonézie postup do finále. V dueli dlho prehrávala a v prvých dvoch kolách jej to nešlo podľa jej predstáv. „Vyhrala som pokazený zápas. Našťastie som v treťom kole duel otočila a veľmi sa teším. V ringu sa mi rovnako ako vo štvrťfinále dosť šmýkalo a nevedela som sa zaprieť do kopov. V treťom kole som vedela, že duel musím otočiť. Veľmi sa teším, že sa mi to vydareným záverom podarilo. Musím sa poďakovať trénerovi a veľmi ma mrzí, že skoro dostal infarkt,“ povedala Cmárová. O zlatý kov zabojuje vo štvrtok od 13.30 SEČ proti Valence Bickelovej z Holandska. Súperke chce odplatiť prehru z finále uplynulých majstrovstiev Európy.
Góralczyková v disciplíne point fighting podľahla Bulharke Aleksandre Georgievovej 7:12. „Do druhého kola to bolo dobré. Tá dvojka do brady ma rozhodila, do konca duelu som videla trocha matne. V prvých dvoch kolách som súboj kontrolovala. Myslela som si, že dva, tri údery mali byť moje, boli čisté a pekné, rozhodcovia to však videli inak. Ak by mi ich prisúdili, duel by vyzeral inak. V treťom kole som sa hnala dopredu a dopadlo to, ako to dopadlo. Škoda,“ skonštatovala Góralczyková. Bronzovú medailu sa bude snažiť získať proti Francesce Ceciovej z Talianska vo štvrtok od 9.00 SEČ.
Slovenský reprezentant v parkúre Esteban Malaga obsadil 5. miesto vo finále rýchlostných pretekov - speed run. Dosiahol čas 27,82 s a na bronzového Andreu Consoliniho z Talianska stratil iba 55 stotín. Z kvalifikácie prenikol do finále ako posledný šiesty v poradí. „Snažil som sa o čo najlepší výkon, aby som dráhu zvládol čo najlepšie technicky. To sa mi skoro podarilo a s piatym miestom som veľmi spokojný,“ povedal Malaga po pretekoch. Zlato si vybojoval Caryl Cordt-Moller zo Švajčiarska pred Čechom Jaroslavom Chumom.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Chorzowe pobežia Zapletalová aj Forster
V Chorzowe pobežia Zapletalová aj Forster
<< predchádzajúci článok
Slovann Bratislava nepostúpili do play-off o Ligu majstrov. S Kairatom Almaty neuspeli po penaltovom rozstrele (3:4)
Slovann Bratislava nepostúpili do play-off o Ligu majstrov. S Kairatom Almaty neuspeli po penaltovom rozstrele (3:4)