Streda 13.8.2025
13. augusta 2025
V Chorzowe pobežia Zapletalová aj Forster
Pre Zapletalovú to bude už štvrtý štart na podujatí DL - v Osle bola druhá, v Monaku štvrtá a v Londýne piata.
Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová sa predstaví aj na ďalšom podujatí Diamantovej ligy. Dvadsaťpäťročná atlétka pobeží v rámci prestížneho seriálu v sobotu v poľskom Chorzowe na 400 m prekážok. Na rovnakom podujatí sa predstaví aj jej krajanka Viktória Forster na 100 m prekážky.
Pre Zapletalovú to bude už štvrtý štart na podujatí DL - v Osle bola druhá, v Monaku štvrtá a v Londýne piata. V priebežnom poradí seriálu je na 6. mieste so 16 bodmi a môže sa solídnym bodovým ziskom priblížiť k definitíve štartu vo finále v Zürichu 28. augusta. V štartovej listine majú štyri pretekárky lepší čas v tomto roku ako slovenská rekordérka (53,75 s) - Femke Bolová 51,95, Savannah Sutherlandová 52,46, Jasmine Jonesová 53,18 a Andranette Knightová 53,67.
Na DL do Poľska sa napokon dostala aj slovenská rekordérka na 100 m prek. Forster. Bude to jej druhy štart v seriáli, vlani sa predstavila taktiež v Chorzowe.
Na štvrtkovom striebornom mítingu v Jeruzaleme sa predstaví čerstvý víťaz PTS mítingu na 200 m Ján Volko. Rovnako ako na piatkovom mítingu tej istej kategórie v Banskej Bystrici, opäť pobeží oba šprinty na 100 m a 200 m.
V sobotu sa na ostravskom štadióne v rámci majstrovstiev ČR družstiev v rámci hosťovania predstaví Daniela Ledecká (400 m a 200 m). Informoval o tom Alfonz Juck z manažérskej skupiny Top Athletics.
