Ramsay vzal prehru so Švajčiarskom na seba: Je to moja chyba

Prehru slovenských hokejistov na MS vo Fínsku so Švajčiarskom 3:5 niesol tréner Craig Ramsay veľmi ťažko. V zápase mu chýbalo viac vecí, najmä presilové hry hrali Slováci veľmi zle. Kormidelník hráčom vyčítal málo streľby, no pochválil aj hru súpera. Uviedol, že proti jeho zverencom už dlho nehral nikto tak rýchlo.





Ramsay bol po zápase v mixzóne emočne rozladený a mal slzy na krajíčku. Najskôr sa vyjadril k presilovke piatich proti trom, ktorú jeho zverenci za stavu 3:4 nezvládli. "Je to moja chyba. Mali sme dosť šancí, ale chýbal nám rozhodujúci krok, teda strelec, ktorý by ten krok urobil. Málo sme strieľali, tým pádom sme nemali šancu na dorážku. Pri takejto presilovke jednoducho musíte vyrovnať na 4:4. Ich brankár videl veľa pukov, Švajčiari sa ľahko zbavovali našich dotierajúcich hráčov. Ale to je moja práca, ja mám hráčov pripraviť na to, aby chodili aj do situácií, kde je to potrebné," povedal Ramsay.Tréneri museli počas zápasu meniť zostavu, po prvej tretine odstúpil zo zápasu Pospíšil. Slovenský útočník sa zranil v dueli proti Kanade. Jeho účasť bola otázna a pre bolesti musel odstúpiť po 20 minútach hry. "Skúsil to, ale bolelo ho to. Takže sme ho šetrili, aby mohol hrať v ďalších zápasoch. Naskočil Lunter, nechcel som rozdeliť Slafkovského, Minárika a Regendu, lebo hrajú dobre. Ale museli sme reagovať. Juraj dal dôležitý gól, ale nemôžeme sa spoliehať na jedného hráča. Prehrávame a vyhrávame ako tím. A ja tento tím musím pripraviť na všetko," dodal Ramsay.Veľmi nešťastný gól inkasovali Slováci po brejku, keď Slafkovský prihrával na Nemca, ale puk sa dostal priamo na hokejku Meiera, ktorý naskočil na ľad z trestnej lavice a chladnokrvne zvýšil na 3:2. "Toto sa stane raz za sto rokov," opísal situáciu slovenský krídelník. Tréner SR dodal: "Nemôžete dať takémuto súperovi možnosť na toľko veľa protiútokov. Majú veľa hráčov z NHL, všetko potrestali."V početnej výhode hrali slovenskí hokejisti v tomto zápase viac ako 16 minút čistého času, efektivita však bola nulová. "Každý chce viac prihrávať ako strieľať a to je chyba. Musíme to dávať viac na bránku a ísť si po dorážky. V tomto musíme urobiť viac. Oveľa viac," uzavrel Ramsay.