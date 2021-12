Novak Djokovič sa odhlásil z ATP Cupu v Sydney, štart na Australian Open je otázny

Neinformoval o očkovaní

Federer sa dáva dokopy po operácii

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Jednotka svetového rebríčka tenistov Srb Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP Cup v Sydney, ktorý sa začne v sobotu. Djokoviča v srbskom tíme nahradí Dušan Lajovič. Ten nevedel špecifikovať dôvod rozhodnutia svojho krajana. Ani Djokovič neuviedol, prečo sa rozhodol v Sydney neštartovať.V súvislosti so šnúrou turnajov v Austrálii je otázne, či sa 20-násobný grandslamový šampión predstaví v Melbourne na Australian Open, prvom grandslamovom turnaji sezóny. Tridsaťštyriročný belehradský rodák totiž odmietol informovať o tom, či sa nechal zaočkovať proti koronavírusu. A práve vakcína proti ochoreniu COVID-19 je povinná pre vstup do Austrálie."Bol s nami v kontakte, rozhodnutie o ATP Cupe padlo na poslednú chvíľu. Australian Open je neisté, nepoznám tieto informácie. Myslím si, že verdikt padne v najbližších dňoch. Neviem, kedy je na to posledný termín. Verím však, že príde a bude hrať na grandslamovom turnaji," povedal Lajovič. "Iba povedal, že nejde na ATP Cup, o Australian Open reč nebola," dodal.Už skôr Švajčiar Roger Federer informoval, že na Australian Open hrať nebude, pretože sa dáva dokopy z operácie pravého kolena. Španiel Rafael Nadal sa aktuálne zotavuje z nákazy ochorením COVID-19, no verí, že v Melbourne chýbať nebude. Djokovič, Federer a Nadal majú na svojom konte po 20 grandslamových titulov.Medzičasom Novaka Djokoviča vyhlásili za najlepšieho športovca celého Balkánu, stalo sa tak už siedmykrát v histórii. Druhú priečku v ankete obsadil grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo pôsobiaci v NBA, tretí skončil grécky diaľkar Miltiadis Tentoglu - zlatý z OH v Tokiu. V ankete, ktorú organizujú Bulhari, hlasujú zástupcovia tlačových agentúr z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Grécka, Severného Macedónska, Čiernej Hory, Rumunska, Srbska a Turecka.