Nadal je po prestávke opäť v súťažnom kolotoči, má pred sebou obľúbený turnaj na tvrdom povrchu

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa na Roland Garros nedočkal štrnásteho parížskeho titulu a po turnaji vyhlásil, že si dáva pauzu. Zo svojho letného súťažného programu vyradil aj slávny Wimbledon a až neskôr vyšlo najavo, že mal zdravotné problémy s chodidlom."Nemohol som trénovať niekoľko týždňov. Bez rakety som bol dvadsať dní, iba som oddychoval. Bolo to mentálne náročné obdobie najmä po tom, čo som na Roland Garros nehral podľa svojich predstáv," uviedol Rafael Nadal na tlačovej konferencii pred začiatkom turnaja National BankOpen v kanadskom Toronte.Na prestížnom kanadskom podujatí ATP Masters 1000, ktoré sa každý druhý rok koná v Toronte a Montreale, má Nadal na konte päť titulov z rokov 2005, 2008, 2013, 2018 a 2019.Keďže v roku 2020 sa v Kanade nehralo, má šancu na dosiahnutie hetriku. Pre kráľa antuky je to najobľúbenejší a najúspešnejší turnaj na tvrdom povrchu.Ešte pred príchodom do Toronta absolvoval minulý týždeň prvý turnaj po takmer dvojmesačnej pauze vo Washingtone.Tam však neprešiel cez 3. kolo, keď zostal na rakete Juhoafričana Lloyda Harrisa a vypadol z najlepšej trojky svetového rebríčka ATP."Vo Washingtone to bol pre mňa veľmi náročný prvý zápas, ale v druhom som sa už cítil lepšie. Nohu som už tak necítil a napriek prehre si z toho beriem pozitíva. Potrebujem si opäť osvojiť hernú rutinu, dostať sa do správneho rytmu. Verím, že do začiatku US Open sa mi to podarí. Dúfam, že o pár dní už nebudem cítiť žiadne obmedzenia pri svojej hre," vyhlásil 35-ročný Španiel.V prvom kole v Toronte bude mať vzhľadom na vysoké nasadenie voľno. V druhom kole sa však opäť môže postaviť proti Harrisovi a odplatiť mu prehru z Washingtonu /4:6, 6:1, 4:6/. Juhoafričan však najprv musí zdolať kanadského kvalifikanta Braydena Schnura."Som rád, že som späť v Kanade. Mám rád tento turnaj, na ktorom som dosiahol veľa úspechov a spájajú sa mi s ním pekné spomienky," dodal Nadal.