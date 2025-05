Barcelona otočila duel vo Valladolide a ďalej kráča za titulom v La Lige – VIDEO

Ušla hrobárovi z lopaty

O týždeň sa s Realom stretne v zápase El Clásico

4.5.2025 (SITA.sk) - Futbalisti FC Barcelona potvrdili v sobotňajšom dueli španielskej La Ligy 2024/2025 pozíciu favorita, keď na ihrisku posledného Realu Valladolid zvíťazili 2:1.Výhra hostí sa však nerodila ľahko. Domáci viedli po presnom zásahu Raúla Mora z úvodu stretnutia a „blaugranas“ až dvomi gólmi po prestávke otočili duel vo svoj prospech.Barcelona už po niekoľkýkrát v sezóne doslova „ušla hrobárovi z lopaty“ a dokázala vyhrať nepriaznivo vyvíjajúci sa zápas.„Keď urobíte deväť zmien v zostave, nie je to ľahké pre týchto chlapcov, ktorí nastúpili. Nakoniec som spokojný s ďalšími tromi bodmi,“ povedal tréner FCB Hans-Dieter Flick , ktorý po stredajšom dueli Ligy majstrov proti Interu Miláno (3:3) a pred budúcotýždňovou odvetou v Taliansku šetril viaceré opory.Góly Raphinhu a Fermína Lópeza nakoniec znamenali, že Barcelona zvýšila náskok na čele tabuľky pred druhým Realom Madrid na sedem bodov, hoci „biely balet“ má k dobru nedeľňajší duel proti Celte Vigo k dobru.O týždeň sa Barcelona a Real Madrid stretnú v zápase El Clásico , a tak je barcelonský triumf vo Valladolide o to cennejší. Strata bodov by znamenala, že Real Madrid by mal opäť všetko vo vlastných rukách.Po dlhšej absencii zavinenej zranením kolena sa v bránke FC Barcelona predstavil nemecký gólman Marc-André ter Stegen. Bol to jeho prvý duel od septembra.„Ukázal, aký je dobrý, ako môže hrať a je dobré to vidieť,“ povedal Flick, ktorý zároveň poznamenal, že v najbližších dueloch proti Interu Miláno a Realu Madrid bude chytať Poliak Wojciech Szczesny.