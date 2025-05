Chcem byť pri každom kontakte s pukom takmer dokonalý, hovorí Slafkovský

Budúcu sezónu chce začať lepšie

Špeciálne vyzdvihol jeden duel

4.5.2025 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský si po vypadnutí Montrealu Canadiens v play-off zámorskej NHL 2024/2025 nepredĺži sezónu účinkovaním v slovenskom drese na majstrovstvách sveta . Vo svojej tretej sezóne v profilige zaznamenal v 79 dueloch základnej časti 51 bodov (18+33) a v piatich stretnutiach play-off pridal dva body za dva presné zásahy.„Celkovo som si určite želal mať viac bodov ako 51, s ktorými som tento rok ukončil základnú časť. Napriek tomu by som povedal, že som sa ako hokejista zase zlepšil,“ uviedol 21-ročný Slafkovský vo svojom blogu na webe NHL.Rodák z Košíc cíti, že sa z neho stáva „komplexnejšie krídlo“, ale budúcu sezónu chce začať lepšie ako túto.„Musím si konečne uvedomiť, že sezóna sa začína v októbri a nie až vo februári. Preto som sa rozhodol vynechať majstrovstvá sveta. Nie je pre mňa jednoduché odmietnuť pozvánku do reprezentácie, ale tentoraz som si potreboval oddýchnuť. Dobre sa pripraviť na nasledujúcu sezónu je pre mňa dôležitejšie. Nechcem si so sebou ťahať drobné zranenia,“ poznamenal Slafkovský a dodal: „Rozprávali sme sa o tom s vedením klubu a rozhodli sme sa, že bude najlepšie, keď tentoraz nepôjdem.“So sezónou v Montreale môžu byť podľa Slafkovského spokojní, vzhľadom na to, že mužstvo sa prebojovalo do play-off.„Som na náš tím hrdý. Boli chvíle, keď to vyzeralo, že to už nezvládneme, pretože sme mali veľký odstup, ale dokázali sme to. Podľa mňa je to pre nás ešte len začiatok. Z technického hľadiska sme ešte stále v prestavbe, ale keď sa už v treťom roku prestavby dostanete do play off, tak je to znamenie, že tím ide správnym smerom,“ podotkol.Cení si tiež skúsenosti zo svojich prvých zápasov v play-off NHL. „Jedna vec, ktorú som si v piatich zápasoch v play off uvedomil je, že každý detail je dôležitý. Všetky detaily, malé súboje, ktoré v televízii možno nevidieť, môžu rozhodovať zápasy. Jednoduché vyhodenie, ofsajd, zlé bránenie alebo vylúčenie môžu zmeniť priebeh zápasu,“ tvrdí Slafkovský.Špeciálne vyzdvihol jeden duel. „Vedel, že hokej v play off je intenzívnejší. A teraz som si to overil na vlastnej koži. Je to úplne iný level. Teraz už mám tú skúsenosť za sebou. Síce to bolo len päť zápasov, ale stačilo mi to na to, aby som pochopil mnoho vecí. Pre mňa osobne bol dobrým meradlom tretí zápas tejto série s Capitals. Hral som presne taký hokej, aký chcem hrať. Aby som bol rozdielový hráč, tak musím byť pri každom kontakte s pukom takmer dokonalý. A v tomto zápase som mal ten pocit,“ skonštatoval Slafkovský.