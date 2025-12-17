|
Bartek podá trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu, označil ju za jednu z progresívnych úderiek – VIDEO
Tagy: Dotácie Trestné oznámenie
Poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) avizuje, že osobne predloží zákon, ktorý jasne upraví dotačnú politiku, a to, kto sa môže uchádzať ...
Zdieľať
17.12.2025 (SITA.sk) - Poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) avizuje, že osobne predloží zákon, ktorý jasne upraví dotačnú politiku, a to, kto sa môže uchádzať o granty a dotácie z európskych zdrojov. Predložiť ho chce na najbližšiu parlamentnú schôdzu. Deklaroval to na tlačovej besede.
Ako uviedol, chce upraviť, či môžu dotácie získavať rodiny poslancov, neskôr spomenul aj rozšírenie na rodiny poslaneckých asistentov. Poslanec avizuje aj trestné oznámenia. Jedno z nich bude na Nadáciu Zastavme korupciu, a to za štvavú kampaň.
Nadácia upozornila na sociálnej sieti na to, že ľuďom okolo poslanca Barteka sa má dariť pri získavaní vládnych grantov. "Najskôr získala 10 miliónov neziskovka jeho asistenta Tibora Straku. Teraz sme našli dotáciu 39-tisíc eur pre neziskovku matky Bartekovho druhého asistenta Gabriela Kajoša," uviedla nadácia na sociálnej sieti (pôvodne sa hovorilo, že ide o Kajošovu manželku, neskôr to opravili, že ide o matku - pozn. SITA).
Mimovládka upozornila, že neziskovka Global Network Solutions nedisponuje ani webstránkou, ani sociálnymi sieťami. Predmetný projekt sa mal konať v obci Zlaté Klasy, išlo o realizáciu aktivít pre deti z rómskej komunity. Viac ako polovica sumy 39-tisíc eur pritom bola určená na komunikáciu o projekte, o ktorom podľa zistení Zastavme korupciu nič nevedel ani starosta spomínanej obce.
"Neziskovka vraj dotáciu vrátila 14. novembra. V rovnaký deň média informovali o spomínanej dotácii pre druhého Bartekovho asistenta. V rovnakej výzve pritom neuspeli skúsené renomované inštitúcie ako Človek v ohrození, Iniciatíva Inakosť, Post Bellum, Prešovská univerzita či Univerzita Komenského v Bratislave. Tie mohli pre spoločnosť mať reálny prínos," doplnila Nadácia Zastavme korupciu.
Bartek sa voči tvrdeniam Nadácie Zastavme korupciu vymedzil. Označil to za príklad toho, že keď niekto "šliape na otlaky" progresívcom, tak vyťahujú na svetlo sveta takéto "bludy". Na margo tvrdení o jeho asistentovi Kajošovi Bartek povedal, že ide o slobodného mladého muža, ktorý nemá žiadnu manželku (nadácia opravila, že ide o matku) a študuje v zahraničí. Poprel i to, že by jeho asistent mal byť v prípravnom výbore predmetného občianskeho združenia.
Poslanec uviedol, že ak má správne informácie, tak predmetné občianske združenie nevyčerpalo ani jeden cent, celú sumu vrátili, a to z dôvodu, že peniaze dostali neskôr, než boli plánované ich aktivity. "Keďže by už nevedeli naplniť tie míľniky, ku ktorým sa zaviazali, celú sumu veľmi transparentne vrátili," vravel Bartek.
Poslanec na tlačovej besede spomínal stupňovanie progresívno-liberálnych strán a s nimi spriaznených mimovládok, hovoril o útokoch na koaličné strany, najmä Hlas. Deje sa tak podľa neho preto, lebo tieto strany a mimovládky vedia, že "spravodlivosť klope na dvere" a má jej byť zadosťučinené za dianie v rokoch 2020 až 2023. Potrebujú podľa neho prekryť veci.
Kritizoval Nadáciu Zastavme korupciu, ktorá podľa neho vymyslela novú burcujúcu kampaň, ktorá "akože bráni demokraciu", táto je ale podľa Barteka falošná. Vyjadril názor, že nadácia dostáva financie od opozičného hnutia Progresívne Slovensko a ich donorov. Robiť tak majú na zákazku ich hlavného sponzora, ktorému podľa Bartekových slov "zastavili kšefty".
Nadácia Zastavme korupciu je podľa neho sponzorovaná spoločnosťou ESET. Útoky podľa jeho slov spustilo zastavenie projektu inovačného centra. Spomínal meno spolumajiteľa ESET-u Miroslava Trnku, podľa neho financuje nadáciu. Bartek spomenul sumu temer tri milióny eur, medzi rokmi 2014 až 2024, argumentoval, že mimovládka ju vykázala aj vo výročnej správe.
"Hlas-SD im prekazil kšefty. Nemôžu si financovať svoje inovačné centrum pri Bratislave, ako chceli, ale má vzniknúť centrum za omnoho menšiu sumu, ktorú už nebudú mať pod kontrolou donori a ľudia spriaznení s PS," tvrdil Bartek na tlačovej besede. Nadáciu označil za jednu z progresívnych úderiek.
Na tlačovej konferencii bola prítomná aj zástupkyňa Nadácie Zastavme korupciu. V závere kládla Bartekovi otázky, spytovala sa ho, kým a ako je Nadácia Zastavme korupciu ovládaná. Zároveň sa opýtala, v akých verejných výzvach sa ESET uchádzal o zdroje, reagovala tak na jeho tvrdenia o tom, že im prekazili kšefty. Poslanec na otázky jednoznačne neodpovedal, kritizoval vstup zástupkyne Nadácie Zastavme korupciu.
"Začne rozprávať o tom, že aj ona je novinárka. No tak, Nadácia Zastavme korupciu je nejaký denník? Pre koho píše táto pani novinárka?" spytoval sa. Podľa jeho slov ukázali jasné prepojenia, kto platí nadáciu a komu táto slúži.
"Ľudová múdrosť hovorí - koho chleba jete, toho pieseň spievajte. V tomto prípade jete chleba ESETu a Progresívneho Slovenska, a preto aj spievate pieseň ESETu a Progresívneho Slovenska. To je môj legitímny názor," vyjadril sa v závere.
Nadácia Zastavme korupciu následne zareagovala, že poslanec Bartek na tlačovej besede o Zastavme korupciu opakovane klamal, keď tvrdil, že je riadená spoločnosťou ESET a Progresívnym Slovenskom.
"Nadácia Zastavme korupciu nemá žiadny právny vzťah so spoločnosťou ESET, s výnimkou poskytovania antivírového programu. Zároveň Nadácia upozorňuje na ďalšiu lož pána Barteka a uvádza, že Miroslav Trnka nikdy nefinancoval stranu Progresívne Slovensko," uviedla mimovládka.
Poukázala tiež na to, že podľa Bartekových tvrdení Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje na kauzy jeho domovskej strany preto, lebo mala (strana Hlas) prekaziť ESETu bližšie nešpecifikovaný obchod, no na otázky, o aké verejné zdroje sa ESET uchádza, poslanec neodpovedal.
"Nadácia Zastavme korupciu je nestraníckou organizáciou, ktorá okrem iného kontroluje hospodárenie štátu s verejnými zdrojmi. Pristupuje rovnako ku všetkým politickým stranám, či už ide o Hlas alebo Progresívne Slovensko. Bude tak robiť naďalej bez ohľadu na vyhrážky poslanca Barteka," doplnila mimovládka. Na margo avizovaných trestných oznámení sa vyjadrila, že kriminalizácia občianskych aktivistov a novinárov je príznačná pre autokratické režimy.
Zdroj: SITA.sk - Bartek podá trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu, označil ju za jednu z progresívnych úderiek – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
