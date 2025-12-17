Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.12.2025
 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Blanár rokoval s českým ministrom zahraničia, zhodli sa v názoroch na viaceré kľúčové otázky – VIDEO, FOTO


Tagy: Benešove dekréty bilaterálna návšteva česko-slovenské vzťahy český minister zahraničia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Šéf rezortu zahraničných vecí Juraj Blanár v utorok prijal podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Českej republiky Petra ...



17.12.2025 (SITA.sk) - Šéf rezortu zahraničných vecí Juraj Blanár v utorok prijal podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Českej republiky Petra Macinku. Išlo o jeho prvú zahraničnú bilaterálnu návštevu, ktorá sa uskutočnila tradične na Slovensku, a to už na druhý deň po vymenovaní novej českej vlády.


Nástupná návšteva šéfa českej diplomacie potvrdila spoločný záujem a pripravenosť oboch štátov prehlbovať, rozširovať a zdynamizovať nadštandardné slovensko-české vzťahy a praktickú spoluprácu.

"Veľmi sa teším tomuto jasnému a pre všetkých čitateľnému odkazu, ktorý nám dáva nová vláda Českej republiky tým, že prvá zahraničná cesta pána ministra smeruje na Slovensko. Naša unikátna, dejinami potvrdená blízkosť nás zaväzuje udržiavať vzájomné vzťahy v čo najlepšej kondícii a ďalej ich posilňovať v prospech občanov oboch krajín," vyhlásil Blanár. Svojmu rezortnému kolegovi súčasne tlmočil záujem o zintenzívnenie politického dialógu vrátane čo najskoršieho obnovenia spoločných zasadnutí vlád SR a ČR.

Benešove dekréty


Blanár tiež zdôraznil, že povojnové usporiadanie na základe takzvaných Benešových dekrétov vníma Slovenská republika ako fundament štátnosti a suverenity, rovnako ako Česká republika.

"Ide o základ nášho právneho systému a nechceme dopustiť, aby sa táto téma zneužívala na vnútropolitické ciele alebo proti dobrým vzťahom s maďarskou národnostnou menšinou na Slovensku," povedal.

Najvýznamnejší obchodný partner


Česká republika je dlhodobo druhým najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenskej republiky a druhým najväčším investorom na Slovensku. Vzájomný obrat dosiahol vlani takmer 23 miliárd eur pri aktívnom salde Slovenska na úrovni približne troch miliárd eur.

"Prioritou zostáva naša spolupráca v jadrovej energetike, obrane, ako tiež v cezhraničných aktivitách, kde napreduje finalizácia zmlúv o policajnej spolupráci či zdravotníckych záchranných služieb. Ide o konkrétne projekty, ktoré môžu v pohraničí doslova zachraňovať ľudské životy," uviedol minister.

Regionálna spolupráca


Dôležitou témou rokovania bola regionálna spolupráca. Ministri sa zhodli, že Vyšehradská skupina (V4) zostáva významným a osvedčeným formátom, ktorý má naďalej potenciál posilňovať hlas krajín strednej Európy v rámci Európskej únie. "V4 je pragmatický nástroj, ktorý nám umožňuje byť silnejšími, keď presadzujeme spoločné záujmy, keďže reprezentujeme približne 65 miliónov obyvateľov EÚ," uviedol Blanár.

Ako ďalej dodal, rok 2026, kedy si pripomenieme 35. výročie založenia V4, predstavuje prirodzenú príležitosť dať tejto spolupráci nový impulz aj prostredníctvom projektov Medzinárodného vyšehradského fondu. Partneri v tejto súvislosti diskutovali zároveň o ďalších regionálnych platformách – Slavkovskom formáte (S3), ktorému v súčasnosti predsedá Slovensko, iniciatíve Stredoeurópskej päťky (C5) a neformálnej skupine Priateľov západného Balkánu, kde slovenská strana informovala o príprave stretnutia členov tohto zoskupenia v budúcom roku na území SR.

Zhoda v názoroch na viaceré kľúčové otázky


V rámci európskej agendy sa Blanár a Macinka zhodli v názoroch na viaceré kľúčové otázky, predovšetkým na potrebu posilňovania konkurencieschopnosti EÚ a ochrany európskeho priemyslu. Diskutovali tiež o klimatickej politike vrátane systému emisných povoleniek ETS2 a plánovaného ukončenia predaja vozidiel so spaľovacími motormi od roku 2035.

"Spoločne presadzujeme racionálny prístup ku klimatickej politike tak, aby neoslabovala konkurencieschopnosť nášho automobilového priemyslu," konštatoval šéf slovenskej diplomacie.

Ministri sa zhodli na potrebe realistickejšieho nastavenia migračnej a azylovej politiky EÚ a potvrdili nesúhlas s nedávno prijatým Paktom o migrácii a azyle. V otázke vojnového konfliktu na Ukrajine zdôraznili partneri význam koordinovaného postupu s jasnou podporou diplomatickým snahám o ukončenie vojny spolu s potrebou rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval s českým ministrom zahraničia, zhodli sa v názoroch na viaceré kľúčové otázky – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

