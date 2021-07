Barteková bude mať na olympiáde v Tokiu o súperku menej, líderke skeetu Hillovej zistili koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v streľbe Danka Barteková bude mať na olympijských hrách v japonskom Tokiu je o jednu vážnu konkurentku v boji o medaily menej. Jedna z hlavných adeptiek na cenný kov v skeete žien Britka Amber Hillová mala pozitívny test na koronavírus "Nenachádzam slová, ktorými by som opísala svoje pocity," povedala mimoriadne sklamaná 23-ročná líderka svetového rebríčka ženského skeetu, šiesta z OH 2016 v Riu de Janeiro Briti do súťaže v skeete žien nezaradia náhradníčku. Kvalifikácia tejto disciplíny sa začne v nedeľu 25. júla a vyvrcholenie je na programe o deň neskôr. "Nemám žiadne príznaky ochorenia, ale podľa platných predpisov musím ísť do izolácie," dodala Hillová.Danka Barteková v skeete žien získala bronz na OH 2012 v Londýne , pred piatimi rokmi v Riu skončila šestnásta. Aktuálne je osmičkou svetového rebríčka.