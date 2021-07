Kužmová v trojsetovej bitke zdolala sedmičku „pavúka“ a na turnaji WTA v Gdyni je v osemfinále

Na postup využila druhý mečbal

V stredu hrajú aj Schmiedlová a Kučová

21.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila na turnaji WTA v poľskej Gdyni do 2. kola dvojhry žien.Dvadsaťtriročná košická rodáčka v stredajšom súboji 1. kola zdolala siedmu nasadenú Rusku Varvaru Gračovovú za 154 minút 6:4, 6:7 (4), 7:5. V osemfinálovom 2. kole bude jej súperkou belgická hráčka narodená na Ukrajine Maryna Zanevská.Kužmová v prvom sete brejkla súperku v deviatej hre a na jeho zisk využila hneď prvý setbal. V druhom síce z 0:2 otočila na 3:2, no rozhodovalo sa až v skrátenej hre a v nej mala prevahu ruská tenistka.V treťom sete Slovenka stratila servis v piatej hre, späť si ho však vzala v desiatej a pri servise súperky neskôr využila na postup druhý mečbal.Na rovnakom podujatí sa v stredu predstavia v dvojhre žien ešte dve Slovenky, na obe čakajú súboje osemfinálového 2. kola. Anna Karolína Schmiedlová absolvuje duel proti rovnako nenasadenej Maďarke Anne Bondárovej, Kristína Kučová proti desiatke "pavúka" Rumunke Irine Marii Barovej.Vo štvorhre do hry zasiahne aj Tereza Mihlíková po boku Nemky Tamary Korpatschovej, v boji o postup do štvrťfinále vyzvú Bielorusky Alexandru Sasnovičovú s Oľgou Govorcovovou.