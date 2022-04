Bartuška: Polovica ruských zbraní je platená Európou

Európa nákupom ruského plynu platí agresorovi približne polovicu zbraní, ktoré používa v rámci svojej invázie na Ukrajine. V rozhovore pre spravodajskú stanicu ČT24 to vo štvrtok povedal mimoriadny veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť ČR Václav Bartuška.





Zbaviť sa závislosti od ruského plynu bude podľa neho veľmi ťažká úloha, zasiahlo by to najmä výrobu. Bartuška priznal, že zatiaľ nie je sčítané, aké dôsledky by malo pre Európu "odstrihnutie sa" od ruských energetických zdrojov.Európa sa chce ruskej ropy či plynu zbaviť do piatich rokov, čo je podľa Bartušku realistické. Samotná analýza však podľa neho ešte hotová nie je. "Nahradiť 40 percent zemného plynu v Európe, čo je dnešný podiel ruského plynu, bude mimoriadna úloha. Aj tých päť rokov je úloha veľmi náročná," povedal s tým, že verejnosť si praje, aby sa platenie za ruskú ropu a plyn skončilo."Keď sa začala vojna na Ukrajine, tak zhruba po týždni Medzinárodná agentúra pre energetiku vydala rozbor, ako sa počas desiatich rokov zbaviť v Európe ruského plynu. Po desiatich dňoch bojov už Európska komisia hovorila o roku 2030, a na summite vo Versailles sa hovorilo o roku 2027. Takže s každými ďalšími zábermi z Irpiňu alebo z Buče rastie chuť Európanov zbaviť sa tejto závislosti," uviedol Bartuška.