Zelenskyj sa vysmial slovám Putina o dobrom priebehu invázie

Ironicky reagoval v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom príhovore na tvrdenia Moskvy, že vojna na Ukrajine prebieha dobre. Zelenskyj položil otázku, ako mohol ruský prezident Vladimir Putin schváliť plán, ktorý počítal s toľkými obeťami v radoch ruskej armády, informovala agentúra Reuters.





Putin v utorok počas návštevy kozmodrómu Vostočnyj vyhlásil, že Rusko dosiahne všetky svoje "vznešené" ciele a podľa plánu pokračuje v "špeciálnej operácii" na Ukrajine. Moskva vo svojej poslednej aktualizácii údajov zverejnenej 25. marca uviedla, že od začiatku invázie prišla o 1351 svojich vojakov. Ukrajina tvrdí, že skutočný počet padlých ruských vojakov sa blíži k 20.000."Ako mohol vzniknúť plán, ktorý počíta so smrťou desiatok tisíc ich vlastných vojakov za niečo viac než mesiac trvania vojny? Kto by mohol schváliť takýto plán?" spýtal sa Zelenskyj vo videoprejave.Zároveň sa spýtal, koľko mŕtvych ruských vojakov by bolo prijateľných pre Putina. Odhadol, že to môže byť od desiatok do stoviek tisíc.Rusko prišlo za 48 dní bojov na Ukrajine o viac vojakov než počas desaťročnej vojny v Afganistane v rokoch 1979 - 1989, podotkol Zelenskyj.Ako dodal, niektorí si robili posmech z Rusov, z ich neúspechov na bojisku a zastaranej techniky, no nie všetci to tak vnímajú. "Musíme si uvedomiť, že nie všetky ruské tanky uviazli na poliach, nie všetci nepriateľskí vojaci utekajú z bojiska a nie všetci sú branci, ktorí nevedia narábať so zbraňami," upozornil.