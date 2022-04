Vstup Švédska a Fínska do NATO by bol podľa europoslancov jasným odkazom do Ruska, Putin zjednotil štáty aliancie

NATO je zárukou bezpečnosti a stability

Putin dosiahol opak

Krajiny by získali záruku spoločnej obrany

14.4.2022 - Prípadný vstup Švédska a Fínska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by bol silným gestom a jasným odkazom do Ruska o tom, že tamojšiemu lídrovi sa neustupuje. Agentúre SITA to povedali slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP). Michal Wiezik (PS/RE) konštatuje, že Európa každým dňom od vypuknutia vojny na Ukrajine ukazuje svoju jednotu a stáva sa silnejšou. Vstupom Fínska a Švédska by sa európsky priestor stal o niečo viac bezpečnejším a zjednotenejším. „Vyslalo by to tiež politický signál, že Putinovi sa neustupuje,“ dodal.Podľa Eugena Jurzycu (SaS/ECR) udalosti na Ukrajine ukázali, že kolektívna ochrana demokratických štátov s trhovou ekonomikou sa oplatí a je „osudovo dôležitá“. Podľa europoslanca to vysiela signál o tom, že na kolektívne bránenom území sa dlhodobo oplatí pracovať, podnikať, investovať a žiť.Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD/S/D) tvrdí, že Putinovi sa podarilo zjednotiť štáty NATO, potvrdiť význam existencie aliancie tak, ako nikomu predtým. Pripomína, že NATO je zárukou bezpečnosti a stability.„Zamedzuje tiež opätovnému rozpútavaniu starých konfliktov medzi niektorými jej členskými krajinami a predovšetkým odradzuje potenciálnych agresorov, bohužiaľ, na čele s nevyspytateľnou Ruskou federáciou, od realizácie akýchkoľvek imperiálnych ambícií voči jej členom,“ dodala. Ivan Štefanec (KDH/EPP) zdôraznil, že ruský prezident Vladimir Putin dosiahol pravý opak toho, čo zamýšľal. Rozširovanie NATO o serióznych partnerov preto považuje za dobrú správu nielen pre členov NATO, ale aj pre občanov oboch severských krajín.Podpredseda EP Michal Šimečka (PS/RE) poukázal, že členstvo Fínska a Švédska v NATO bude obojstranne výhodné. „Obe krajiny získajú najsilnejšie možné bezpečnostné záruky, a NATO získa 55-tisíc profesionálnych vojakov a vojačiek, ako aj fínsky delostrelecký arzenál, ktorý je najväčší v západnej Európe,“ doplnil.Vstupom Švédska a Fínska do NATO by aliancia podľa Martina Hojsíka (PS/RE) získala dve spoľahlivé partnerské krajiny a posilnila by sa tak európska bezpečnosť. „To, že Putin dosiahol pravý, opak je len dôkazom krátkozrakosti a od reality odtrhnutom uvažovaní ruského diktátora,“ pripomenul.To, že obe severské krajiny uvažujú o vstupe do NATO ukazuje, že sa obávajú ruskej agresie. „Ak sa tieto krajiny predsa rozhodnú o členstvo v NATO, tak by som tento krok vítal. Sú to stabilní partneri a verím, že členovia aliancie by ich bez problémov prijali,“ tvrdí Vladimír Bilčík (Spolu/EPP).Poslankyňa EP Miriam Lexmann (KDH/EPP) hovorí, že kolektívna obrana dostala pre vojnu na Ukrajine nový rozmer a stala sa témou dňa aj pre krajiny, ktoré chceli byť doposiaľ neutrálne. „Švédsko a Fínsko boli aj doposiaľ silnými partnermi NATO a prispievali k spoločnej európskej bezpečnosti, čo by sa vstupom sformalizovalo a sami by získali záruku spoločnej obrany,“ uzavrela.