Ponuky na kúpu Chelsea sa zvyšujú, záujemcovia majú pripravené miliardy eur

Ponuka za takmer tri miliardy eur

Záujem má aj bývalý šéf British Airways

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Britská banková scéna zaznamenala zvýšené ponuky na kúpu futbalového klubu FC Chelsea, ktorý bol dlhé roky v područí ruského miliardára Romana Abramoviča a teraz je na predaj.Abramovič je jedným zo stoviek ruských oligarchov pôsobiacich v zahraničí, na ktorého sa vzťahujú čoraz silnejšie sankcie Európskej únie aj Veľkej Británie vzhľadom na vojenský konflikt na Ukrajine. Abramovičovi zmrazili všetky jeho aktíva a zbavili ho aj funkcie riaditeľa klubu zo západného Londýna. Britská vláda schváli len taký predaj Chelsea, z ktorého bude zrejmé, že Abramovič nebude mať z neho žiadne výnosy.Britský magnát v oblasti nehnuteľností Nick Candy prezradil, že výrazne zvýšil ponúkanú sumu, keď už v piatok predložil bankovej skupine Raine Group so sídlom v New Yorku, ktorá má dohľad nad transakciou, ponuku na viac ako 2 miliardy libier, čiže 2,36 miliardy eur za kúpu klubu.Candyho skupina obsahuje navrhované investície juhokórejských spoločností vrátane Hana Financial Group, C&P Sports Group a tretieho nezverejneného subjektu. "Máme jedinečnú príležitosť vrátiť klub jeho fanúšikom a postaviť ich do centra strategických klubových operácií," vyhlásil Candy.V pondelok sa objavil nový záujemca z londýnskej globálnej investičnej spoločnosti Centricus, ktorá tvrdí, že dohliada na aktíva v hodnote 38 miliárd amerických dolárov, čiže 34,4 miliardy eur. Ďalšie silné konzorcium, ktoré predložilo ponuku na kúpu klubu zo Stamford Bridge, zahŕňa amerického biznismena Todda Boehlyho, čiastočného vlastníka bejzbalového tímu Los Angeles Dodgers, švajčiarskeho miliardára Hansjörga Wyssa a tiež britského podnikateľa s nehnuteľnosťami Jonathana Goldsteina, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Cain International. Títo traja páni údajne zvýšili ponuku na viac ako 2,5 miliardy libier, čiže 2,99 miliardy eur.Ďalším v hre je Michael Broughton, bývalý šéf British Airways. Vedie konzorcium aj za účasti prezidenta Svetovej atletiky Sebastian Coea, ktorý je aj veľký fanúšik FC Chelsea. Bokom nezostáva ani rodina Rickettovcov, vlastníkov bejzbalového tímu Chicago Cubs, ktorí sa spojili so šéfom amerických hedžových fondov Kenom Griffinom.Tím FC Chelsea získal počas 19 rokov šéfovania Romana Abramoviča 21 rôznych trofejí a trvalo sa zaradil medzi anglickú futbalovú špičku. Pravda je však taká, že kým neprevezme klub nový vlastník alebo vláda neuvoľní platné obmedzenia, klub zo Stamford Bridge môže fungovať iba v obmedzenom režime. Znamená to, že nemôže generovať príjmy v tradičnom rozsahu, nemôže predávať vstupenky na zápasy Premier League. Na domácich súbojoch môžu byť prítomní iba majitelia sezónnych permanentiek. Domáci duel štvrťfinále Ligy majstrov FC Chelsea - Real Madrid sa v dôsledku týchto obmedzení má hrať pred prázdnymi tribúnami.