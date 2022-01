Bartyová povolila súperke len dva gemy pri postupe do 3. kola, Nadal potreboval v závere päť mečbalov (video)

Prvý deň národov

Nadal má šancu pokoriť 21. titul

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová a Španiel Rafael Nadal bez straty setu postúpili do 3. kola dvojhry na Australian Open v Melbourne.Zatiaľ čo svetová ženská jednotka Bartyová povolila talianskej kvalifikantke Lucii Bronzettiovej iba dva gemy, šampión z roku 2009 Nadal potreboval v závere päť mečbalov, kým zvíťazil nad nemeckým kvalifikantom Yannickom Hanfmannom 6:2, 6:3, 6:4.Stredajší program 2. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji roka niesol podtitul Prvý deň národov a bol venovaný domorodým obyvateľom Austrálie a tiež tým zo súostrovia Torres Strait. A keďže Bartyová pôvodom patrí medzi domorodé obyvateľstvo najmenšieho kontinentu, jej zápas bol súčasťou programu venovanému oslave kultúrnej tradície národov Austrálie.Svetová jednotka si dala záležať a 142. hráčku rebríčka WTA Bronzettiovú vyprevadila z kurtu za 52 minút výsledkom 6:1, 6:1. Na esá to bolo 8-1 a celkovo na víťazné údery 21-6. Bartyová v prvých dvoch zápasoch na AO 2022 prepustila súperkám spolu len tri gemy, čo je najmenej v tejto fáze turnaja od roku 2001, keď sa to isté podarilo neskoršej finalistke Martine Hingisovej."V deň, keď sa spája naša kultúra, som bola pri tom, a to je pekný pocit. Užila som si to. Snažila som sa hrať tak, aby to bolo pre mňa čo najpohodlnejšie. Chcela som najmä ťažiť z podania. Hoci nie som vysoká, technikou servisu viem dosiahnuť, aby to bola moja účinná zbraň," uviedla Ashleigh Bartyová, ktorá patrí k pôvodnej vetve Aborigénov s názvom Ngarigo.Tí obývali Nový Južný Wales a ich územia sa rozprestierali až k štátu Victoria. Rodáčka z Ipswichu je víťazka Roland Garros 2019 aj Wimbledonu 2020, ale na Australian Open bola zatiaľ najďalej predvlani v semifinále. V 3. kole bude jej súperkou ďalšia Talianka Camila Giorgiová, ktorá si poradila s Češkou Terezou Martincovou 6:2, 7:6 (2).Nadal hrá na Australian Open po sedemnásty raz a šestnástykrát nebude chýbať v 3. kole. Na zdolanie 126. hráča rebríčka ATP Hanfmanna v Aréne Roda Lavera potreboval 2 hodiny a 42 minút a v závere päť mečbalov. Turnajová šestka zvíťazila 6:2, 6:3, 6:4. Nadal využil iba štyri zo šestnástich brejkových príležitostí, sám neprehral podanie ani raz a odvrátil oba brejkbaly Hanfmanna."Hral som proti nemu už v prvom kole na Roland Garros a vedel som, že dokáže byť nebezpečný. Úroveň tenisu môjho súpera bola v tomto zápase určite vyššia než ukazuje výsledok," povedal Nadal.Španielsky ľavák je spolu so Švajčiarom Rogerom Federerom a Srbom Novakom Djokovičom spoludržiteľ grandslamového rekordu v počte titulov vo dvojhre.Zatiaľ čo Nadal stále má šancu v Austrálii pokoriť rekordný 21. titul, štyridsiatnik Federer je už vyše polroka mimo hry so zranením a Djokovič musel odletieť z Melbourne krátko pred začiatkom turnaja po tom, čo sa ako nazaočkovaný proti koronavírusu ocitol v nemilosti austrálskych federálnych úradov.