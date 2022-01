Shiffinová prišla pred ZOH v Pekingu o svojho dlhoročného trenéra

Lackie sa zotavuje po koronavíruse

Lov na olympijské zlato

Vedecké prístupy trénera

19.1.2022 - Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová ohlásila krátko pred ZOH 2022 v Pekingu vynútenú zmenu vo svojom tíme. Jedného z jej dlhoročných trénerov Jeffa Lackieho nahradil Coley Oliver. Ten mal až doteraz na starosti americký ženský tím účinkujúci v pretekoch Európskeho pohára.Kanaďan Lackie sa doma zotavuje z ťažšieho priebehu koronavíru a elitnej zverenke by nemohol byť stopercentne k dispozícii pri jej nadchádzajúcej poľovačke na medaily na ZOH 2022. Šeftrénerom Shiffrinovej tímu zostal Mike Day, ktorý s ňou rovnako dlhodobo spolupracuje. Nemennou súčasťou najbližšieho okolia je aj Shiffrinovej mama Eileen.Lackie bol pri Shiffrinovej šesť rokov a na starosti mal najmä kondičnú stránku jej výkonnosti so zameraním na rýchlostné disciplíny."Je dôležité, aby Mikaela mala okolo seba tím, ktorý jej bude schopný poskytnúť všetko, čo potrebuje. Najmä pred niečím takým stresujúcim, akým budú zimné olympijské hry. Preto padlo rozhodnutie nahradiť ma, čo je absolútne v poriadku. Som neskutočne hrdý na to, čo som s Mikaelou dokázal za posledných šesť rokov," uviedol Jeff Lackie, cituje ho špecializovaný web Skiracing.com.Riaditeľ pre alpské disciplíny v Americkej lyžiarskej reprezentácii Jesse Hunt jeho slová potvrdil: "Sezónne výzvy si vyžiadali túto zmenu, nakoľko Jeff Lackie je už niekoľko týždňov v Kanade a zotavuje sa tam z ochorenia COVID-19. Preto sme sa rozhodli, že sa už nevráti do Shiffrinovej tímu. Mikaela momentálne pracuje na zdokonalení svojej rýchlosti, v tom jej bude nápomocný aj Coley Oliver."Líderka Svetového pohára a historická rekordérka v počte slalomových triumfov vo Svetovom pohári ohlásila v Pekingu útok na medaily vo viacerých disciplínach. Shiffrinová túži po pódiových umiestneniach na ZOH 2022 nielen v slalome a obrovskom slalome, ale aj v alpskej kombinácii a Super G."Za tých niekoľko rokov sme z nej urobili všestrannú lyžiarku, ktorá dokáže byť konkurencieschopná vo všetkých zjazdových disciplínach. Mikaela je veľmi ctižiadostivá a stále má čo dokazovať. Želám jej, aby jej to v Číne vyšlo vo viacerých pretekoch," dodal Shiffrinovej už len bývalý tréner Lackie.Podľa Američanov práve tento tréner obľubujúci vedecké prístupy a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pri práci s reprezentantmi má veľký podiel na dlhodobo vysokej úrovni Shiffrinovej športového majstrovstva. V roku 2021 za to získal aj cenu "Doc Counsilman Science Award" od Olympijského a paralympijského výboru USA (USOPC)."Jeho aplikácia vedy prakticky vo všetkých aspektoch tréningových programov a každodenného života je príkladom pre všetky naše lyžiarske tímy. Lackie na videu okrem iného analyzoval matematickú pravdepodobnosť správania sa športovcov v záťaži, čo pomáhalo pri plánovaní harmonogramu súťaži. Počas pandémie COVID-19 sa aktívne zapájal do spoločného vzdelávacieho programu vedenia reprezentačných trénerov, čím prispieval k dlhodobému úspechu tímu USA,“ uvádza sa vo vyhlásení USOPC.