Basketbalista Irving nie je zaočkovaný proti koronavírusu, bude sa však môcť zapojiť do tréningu

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že basketbalista Kyrie Irving stále nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, bude sa môcť zapojiť do tréningu s tímom zámorskej NBA Brooklyn Nets Newyorská radnica podmieňuje účasť na všetkých zhromaždeniach v uzavretých priestoroch povinnou vakcináciou, no tréningové centrum Nets pod toto nariadenie nespadá, pretože je považované za súkromné zariadenie. Netýka sa to však domácich zápasov Brooklynu. V nich podľa platného nariadenia Irving nebude môcť nastúpiť dovtedy, kým sa nenechá zaočkovať.Irving netrénoval so spoluhráčmi od momentu, ako sa mužstvo vrátilo z prípravného kempu v San Diegu. Zatiaľ nie je jasné, či by sa mohol predstaviť v pondelňajšom prípravnom zápase vo Philadelphii.Nets začnú nový ročník NBA 19. októbra v Milwaukee a ich prvé domáce stretnutie v Barclays Center sa uskutoční 24. októbra, keď nastúpia proti Charlotte.