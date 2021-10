Na povrch vyplávali informácie o zmluvách futbalistov, FC Barcelonu ruinovali extravagantné prémie

Veľkorysá klauzula

Drastické škrty

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Šafárenie v španielskom futbalovom klube FC Barcelona počas nedávnych rokov stále neprestáva udivovať. Najnovšie vyplávali na povrch informácie o tom, aké štedré kontrakty dostávali niektorí hráči od organizácie z Camp Nou, i keď klubová pokladnica zívala prázdnotou.Informuje o tom web denníka AS s odvolaním sa na rozhlasovú stanicu RAC1, ktorá sa dostala k zneniu zmlúv dvoch stálic barcelonského A-mužstva.Obaja hráči, ktorých mená neuviedli, mali v kontrakte zakotvenú veľkorysú klauzulu na vyplatenie 11 miliónov eur za odohratie aspoň polovice zápasov tímu v priebehu sezóny, ďalších 1,2 milióna, ak mužstvo v Lige majstrov postúpi zo skupiny do osemfinále, 3,6 milióna za prípadné "treble" a neuveriteľných 15 miliónov za vernosť - dodržanie kontraktu a neposilnenie najväčších konkurentov FCB.V jednom z uniknutých kontraktov, ktoré získali redaktori RAC1, mal hráč zakotvenú prémiu za zotrvanie v tíme pre sezónu 2020/2021 vo výške 6,7 milióna eur. V prípade, že by zostal v klube i v aktuálnom ročníku 2021/2022, získal by ďalších 2,8 milióna, pričom v ďalšej sezóne sa toto číslo zvýši na 5,6 milióna. Denník AS podotýka, že uvedené bonusy sú nad rámec 13,5 milióna eur, ktoré tvoria základný plat hráča.Takéto bonusy, a mnohé ďalšie, boli súčasťou predĺžení hráčskych zmlúv v období, keď bol prezidentom klubu Josep María Bartomeu (2014-2020). Staronový prezident Joan Laporta prevzal FC Barcelona s obrovskými záväzkami, ktoré sa vyšplhali až na 1,35 miliardy eur.Ako uviedol výkonný riaditeľ katalánskeho veľkoklubu Ferrán Reverter , Barcelona musela pristúpiť k drastickým škrtom aj pri platoch hráčov, ktoré klesli pod 100 miliónov na sezónu. Hlavný rival Real Madrid pritom ročne vynakladá na platy viac ako sedemnásobok tejto sumy.Barcelona si aj kvôli mimoriadne nepriaznivej finančnej situácii nemohla dovoliť predĺžiť zmluvu s Lionelom Messim, ktorý napokon zamieril do francúzskeho tímu Paríž St. Germain.Podľa Revertera sa klub teraz zameria na mladíkov z vlastnej akadémie La Masia. "Ak to spravíme, môžeme Barcu vrátiť na pozície, ktoré si zaslúži," podotkol.Nič iné však Barcelone ani nezostáva, pretože ako v uplynulých dňoch informovali španielske médiá, katalánsky klub bude môcť v januárovom prestupovom termíne vzhľadom na ekonomickú situáciu investovať do kádra maximálne 16 miliónov eur.