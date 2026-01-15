Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

15. januára 2026

Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali prvé víťazstvo v M-skupine druhej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). Zdolala Sporting CP Lisabon 94:82



Sporting šiel veľmi rýchlo do päťbodového vedenia a s výbornou úspešnosťou streľby bol spočiatku na koni.



Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali prvé víťazstvo v M-skupine druhej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). Zdolala Sporting CP Lisabon 94:82

Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali prvé víťazstvo v M-skupine druhej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). V súboji o tretie miesto zdolali na domácej palubovke portugalský Sporting CP Lisabon 94:82. Zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) si vylepšil bilanciu na jeden triumf a dve prehry.

Sériu domácich duelov v M-skupine EP FIBA zakončí Prievidza v stredu 21. januára o 19.00 h, keď privíta v domácom prostredí grécky PAOK BC Solún.

druhá fáza Európskeho pohára FIBA 2025/2026 - M-skupina:

BC Prievidza - Sporting CP Lisabon 94:82 (47:46)

Prievidza: Bishop 30, Davontrey 13, Tolbert 11, Toussaint 5, Zelizňák 4 (Smith 18, Maring 9, Alihodžič a Novák po 2, Kokavec, Hričo a Jašš 0)

najviac bodov - Lisabon: Johns 21, Morgan 14, Amarante 11

TH: 7/7 - 21/13, fauly: 22 - 12, trojky: 13 - 11, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Bongiorni (Tal.), Docenko (Ukr.), štvrtiny: 22:27, 25:19, 14:19, 33:17.

Sporting šiel veľmi rýchlo do päťbodového vedenia a s výbornou úspešnosťou streľby bol spočiatku na koni. V úvodnej štvrtine vyvíjal na Prievidžanov veľký tlak a aj vďaka šiestim úspešným trojkám po nej viedol 27:22. Hostia pokračovali v neúprosnej hre, ale v závere druhej štvrtiny znížil na rozdiel dvoch bodov Bishop a vzápätí trojkou domácich prvýkrát poslal do vedenia.

Druhá polovica zápasu priniesla podstatne vyrovnanejší priebeh. Hoci sa v tretej štvrtine dostal Sporting do 11-bodového vedenia, domáci zabojovali a do záverečného dejstva šli s len štvorbodovým mankom. V ňom naklopila misky váh v prospech Prievidze trojka Smitha a divákmi hnaní domáci mali najlepšiu pasáž stretnutia. V závere si vypracovali až 14-bodový náskok a duel bez väčších problémov dotiahli do víťazného konca.



hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:

Gareth Murray, tréner Prievidze: „Som veľmi šťastný. Bolo to silné, chlapci podali veľmi dobrý výkon. V niektorých fázach sme mali ťažké chvíle. Prehrávali sme už v prvej štvrtine, museli sme držať odpor a chytiť sa šancí. V prvom polčase bola ich úspešnosť veľmi dobrá, v druhom to už mali ťažšie. Nemali sme žiadne očakávania a chceli sme sa predovšetkým dostať do druhej fázy. Pokúsime sa ešte niečo uhrať v ďalších zápasoch.“

James Bishop, hráč Prievidze: „Cítim sa výborne. Diváci nám veľmi pomohli a tešíme sa z víťazstva. Bolo to náročné, majú talentovaný tím, ale myslím si, že sme mali veľmi dobrý zápasový plán a hrali sme dobre. Verím, že sa nám bude dariť aj naďalej.“

Michal Suriak, asistent trénera Prievidze: „Sme radi za výhru, je to skvelé. Vyhrali sme doma v šialenom zápase, konečne nám padli voľné strely, konečne sme udržali to tempo, ktoré sme potrebovali a fanúšikovia nám veľmi pomohli. Bola tu vynikajúca atmosféra a to nás hnalo dopredu. Každý hráč splnil úlohu, akú mal. Začali sme hrať divoko, bez organizácie, ale potom sa to zmenilo. Sporting to na začiatku využil a začal viesť. My sme začali hrať opäť rýchlo, dali pár ľahkých košov, trojok a už sme boli na vlne a vďaka tomu sme zvíťazili.“

tabuľka M-skupiny:

1. Bilbao 3 3 0 272:198 6

2. Solún 3 2 1 244:227 5

3. PRIEVIDZA 3 1 2 210:266 4

4. Lisabon 3 0 3 223:258 3



ďalší program v M-skupine EP FIBA 2025/2026:

streda 21. januára 2026

19.00 BC PRIEVIDZA - PAOK BC Solún

20.30 Sporting CP Lisabon - Surne Bilbao Basket

 


