 24hod.sk    Šport

15. januára 2026

Cesta basketbalistov Patrioti Levice v Lige majstrov sa skončila vo Würzburgu, Madzin: Chceli sme tu vyhrať



Okrem pozitívnej bilancie si Patrioti odnášali aj jednu z mnohých pozitívnych skúsenosti.



Zdieľať
Cesta basketbalistov Patrioti Levice v Lige majstrov sa skončila vo Würzburgu, Madzin: Chceli sme tu vyhrať

Za potlesku domácich fanúšikov a hŕstky vlastných priaznivcov sa v nemeckom Würzburgu skončila po zápase číslo 12 cesta basketbalistov Patrioti Levice v Lige majstrov. Zverenci trénera Michala Madzina zanechali ako úspešný kvalifikant v súťaži výraznú stopu, ktorú pozitívne docenia časom po vyprchaní sklamania z konca v play in sérii.


S pozitívnou bilanciou siedmich výhier a piatich prehier im v poslednom možnom play in zápase ušla miestenka medzi top 16 tímami sezóny 2025/2026 LM. „Dalo mi to extrémne veľa. Ťažké fungovanie, ale užívali sme si to,“ povedal pre TASR k celkovému hodnoteniu v súťaži kouč Patriotov. Po prehre 71:92 v treťom zápase série a konci v súťaži prirodzene prevládalo prvotné sklamanie. „Je veľmi ťažké hľadať slová, aby som to hodnotil ako celok. My sme si v priebehu účinkovania v Lige majstrov uvedomovali, čo všetko robíme. Boli sme tu presvedčení o tom, že to môžeme zvládnuť. Teraz necítim emóciu, že by som to chcel hodnotiť celkovo. Chceli sme tu vyhrať,“ vyhlásil Madzin.

Kvality súpera a celú play in sériu ocenili na pozápasovej tlačovej konferencii nielen hráči a tréner Würzburgu, ale na záver si odniesli potlesk aj od samotných fanúšikov nemeckého tímu. „Už v prvom zápase sme tu našli veľmi korektné prostredie. Samozrejme, hodnotilo sa to po výhre, preto to bolo trochu jednoduchšie. Korektne sa povzbudzovalo. Rešpekt súperovi, ktorý nám dal, za to klobúk dole. Level tohto celého sa ukázal aj tým, akí boli fanúšikovia, ako privítali pred každým zápasom súpera. Aj takéto veci si zapamätáme, učíme sa a získavame skúsenosti, ako to môže byť,“ zamyslel sa Madzin.

O pokračovanie v mnohých ohľadoch historickej jazdy „žlto-zelených“ v LM sa snažili aj desiatky levických fanúšikov, ktorí neváhali merať takmer 900-kilometrovú cestu do Nemecka. Tréner slovenského zástupcu v súťaži ocenil ich podporu: „Klobúk dole, je to neuveriteľné vidieť, že kdekoľvek sa pohneme, tak vidieť fanúšikov v žlto-zelenom. Je to motivácia, patrí im za celý tím obrovská vďaka. Je im jedno, koľko je to kilometrov od Levíc, podpora tam je. Či už 3000 fanúšikov a viac v Bratislave, alebo 2000 plus v našej hale, respektíve hŕstka vonku, tak patrí im veľká vďaka a klobúk dole. Keď dostávame spätnú väzbu, že to má zmysel, tak sa to robí s väčšou motiváciou.“

Okrem pozitívnej bilancie si Patrioti odnášali aj jednu z mnohých pozitívnych skúsenosti, prechodný domovský stánok v bratislavskej Gopass aréne mal v troch zo štyroch prípadov nálepku vypredané. Viac ako trojtisícové návštevy sa stali štandardom levických zápasov v LM. „Teraz sa to ťažko berie z takého nadhľadu. Keď som zistil, že v tejto súťaži nebudeme hrať doma, tak som sa bál zápasov v Bratislave. Poviem subjektívny názor, ale možno na konci dňa, ako tie zápasy vyzerali, tak nám to asi pomohlo. Príde čas na analýzy a hodnotenia toho, čo sme urobili, ale teraz sa to hodnotí s takým iným pocitom. Prídu dni, kedy sa na to pozrieme z lepšieho nadhľadu,“ dodal na záver Madzin.

