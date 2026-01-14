|
|
14. januára 2026
ZOH 2026: Šatan verí, že tím príjemne prekvapí a Ružička si zaslúži šancu
Mená kapitána a asistentov prezradia najskôr hráčom a verejnosti neskôr.
Generálny manažér Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan a hlavný tréner reprezentácie Vladimír Országh veria, že 25 hráčov, ktorých vybrali do kádra na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo, na športovom sviatku príjemne prekvapí a tím dosiahne v konkurencii najlepších hokejistov sveta úspech. Do nominácie vyberali hráčov s ohľadom na ich univerzálnosť a všestrannosť a preto v ňom chýbajú niektoré mená, ktoré by verejnosť očakávala. Zároveň prezradili mená asistentov, ktorými budú Ján Pardavý a Peter Frühauf, spolupracovať s tímom bude aj kanadský odborník Todd Woodcroft. Mená kapitána a asistentov prezradia najskôr hráčom a verejnosti neskôr.
Vedenie reprezentácie oznámilo menoslov 25 hokejistov už minulý týždeň, no Šatan s Országhom predstúpili pred médiá až v stredu, keďže mali pracovné povinnosti aj v zámorí. „Teší ma, že zverejnenie nominácie spustilo verejnú diskusiu. Hokej stále Slovensko zaujíma, je to spoločenská téma. Chceme, aby ľudí spájal, sadli si spolu k televízorom počas hier. Je to náš jediný kolektívny šport, ktorý tam máme. Verím, že ľudia budú tomuto tímu, ktorý vyberali tréneri, fandiť a že nás pozitívne prekvapí a poteší našich fanúšikov,“ povedal Šatan.
V záverečnej nominácii figurujú traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci. Do kádra sa dostali gólmani Samuel Hlavaj, Adam Gajan a Stanislav Škorvánek, obrancovia Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin a Šimon Nemec. V útoku figurujú Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč a Tomáš Tatar.
V nominácii je deväť hráčov zo zámoria a deviati z českej extraligy. Nováčikom v reprezentačnom A-tíme je brankár Adam Gajan, prvýkrát od olympijskej kvalifikácie v lete 2021 sa v národnom drese predstaví útočník Adam Ružička. Istú účasť mala šestica, ktorú vedenie reprezentácie oznámilo už v lete – obrancovia Černák, Fehérváry, Nemec a útočníci Tatar, Slafkovský a Pospíšil.
„Nominácia bola náročná, pretože sú to olympijské hry a je len 25 miest. Bolo viac hráčov, ktorí si tam zaslúžili dostať sa, ale počet nie je nafukovací. Veľa dobrých hráčov sme museli nechať doma. Nebolo to len o tom, kto má najviac bodov a komu sa najviac darí, ale o tom, aby sme poskladali kompaktný tím. Nemôže tam dať 25 najproduktívnejších hráčov. Každý hráč má v tíme nejakú úlohu a podľa toho sme k tomu pristupovali,“ povedal Országh.
Šéf zväzu prezradil, že nikto z hráčov neodmietol a nebolo to tak ani v prípade brankára Patrika Rybára zo Šanghaja v KHL: "Aj v jeho prípade platí, že všetci mali záujem reprezentovať Slovensko. Jeho klub však bojuje o play off, čo je preň priorita, a preto sa rozhodol ho neuvoľniť. Patrik musí dať prioritu klubu," Aj preto dostal šancu mladý brankár Gajan, ktorého vybral tréner brankárov Ján Lašák. „Chceli sme mať Patrika, ktorý bol kľúčový na poslednej olympiáde, ale bohužiaľ okolnosti sú takéto,“ dodal. V prípade ďalších troch hráčov z KHL by podľa Šatana podobné problémy nemali nastať, keďže sa rozprával s generálnymi manažérmi ich tímov a tí prisľúbili ich uvoľnenie.
Do najcennejšieho dresu sa vrátil útočník Ružička, ktorý v minulosti po známom incidente a kontroverznom videu skončil v NHL. Odvtedy absentoval aj v reprezentácii, dve produktívne sezóny v Spartaku Moskva ho do nej vrátili. „Každý môže v živote urobiť chybu. Boli hráči, ktorí ich spravili, dostali ďalšie šance, ale zostali v rovnakých koľajách. Myslím si, že Ružička je iný prípad. Postavil sa k tomu ako chlap, vyhľadal odbornú pomoc, zmenil sa a je to už iný Adam. Je to človek, ktorý niečo prekonal, má skúsenosť a môže byť príkladom pre iných športovcov. Myslím si, že šancu si zaslúži a že nám ju v reprezentácii vráti,“ uviedol Šatan.
Országh bol súčasťou realizačného tímu počas MS do 20 rokov v Minnesote a následne navštívil viacero slovenských hráčov v zámorí. Medzi nimi bol aj Martin Pospíšil, ktorý je od začiatku sezóny zranený, no jeho tím Calgary Flames oznámil, že by sa mohol čoskoro vrátiť do zápasovej praxe. Najprv na farme v AHL. „Bavili sme sa s ním niekoľko dní dozadu. Mal by odohrať dva zápasy v AHL a potom sa vrátiť do prvého tímu. Dokopy by mal pred olympiádu stihnúť sedem zápasov,“ prezradil tréner, ktorý počas zámorskej cesty navštívil aj Slafkovského, Fehérváryho a rozprával sa aj s ďalšími nominovanými hráčmi.
Hráči pôsobiaci v zámorí, najmä tí v NHL, sa budú môcť pripojiť k olympijským výberom v Miláne po spoločnom transfere až 8. februára. Preto každý tím môže do tohto termínu využiť v tréningu maximálne osem náhradníkov. Ide o hráčov, ktorí nie sú súčasťou oficiálnej nominácie. Pocestujú však s tímom do Milána a v prípade, že sa do začiatku turnaja ktokoľvek z oficiálneho zoznamu zraní, budú trénerom k dispozícii v pozícii zdravých náhradníkov. Slovensko má momentálne v takzvanom "taxi-tíme" desať útočníkov, päť obrancov a dvoch brankárov, z ktorých vezme do Milána štyroch útočníkov, troch obrancov a jedného brankára. Menoslov náhradníkov zatiaľ nechceli zverejniť, no Országh uviedol, že medzi nimi sú Adam Sýkora a Martin Chromiak z AHL, ktorí sa nedostali do nominácie. „S každým z nich sme komunikovali a vysvetlili sme im situáciu. Kto to bude, si ešte necháme pre seba. Martin Chromiak má výbornú sezónu v AHL, ale to mal aj minulý rok. Je to hráč do prvých dvoch pätiek, ale tam sa asi nedostane. Je nevýhoda, že máme len jedného praváka na presilovke Libor Hudáčka, aj preto sme zvažovali jeho meno. Momentálne sme však preňho nevideli nejaký väčší priestor. My vždy hľadáme nejaké spojenia aj hráčske a všestrannosť. Preto sa dostal do nominácie napríklad Liška, ktorý má v poslednom období výbornú formu a je použiteľný do oslabenia aj presilovky. Peter Cehlárik je skúsený hráč, ktorý dokáže zaplátať dieru v druhom aj vo štvrtom útoku a vie hrať aj v špeciálnych tímoch. Do kádra sa nedostal Kňažko, ktorý by si zaslúžil tam byť, žiaľbohu máme len osem miest. Je to ofenzívny obranca a tých máme dosť, na malom klzisku potrebujeme viac fyzických hráčov, preto sme zobrali Patrika Kocha,“ uviedol Országh ku tvorbe kádra.
Šatan prezradil, že na striedačke mu budú pomáhať v úlohe asistentov Pardavý, Peter Frühauf a Todd Woodcroft, kanadský expert s takmer 20-ročnou anabázou na rôznych pozíciách v NHL, ktorý by mal mať na starosti presilovky. Meno kapitána oznámia neskôr. „Máme už nejakú predstavu, ale najprv to povieme hráčom a až potom verejnosti,“ dodal Országh s tým, že tím by sa mal prezentovať podobne ako pod vedením Craiga Ramsayho, no príde aj zopár systémových zmien.
Slováci budú štartovať na ZOH v pozícii obhajcov bronzových medailí. Na rozdiel od ZOH v Pekingu sa však na olympiáde zúčastnia aj hráči z NHL. Zraz tímu je naplánovaný na 2. februára, o deň neskôr sa európska časť výberu presunie do Milána, hráči zo zámoria sa majú pripojiť 8. februára. Brankár Gajan môžno príde skôr.
Nominácia SR na ZOH 2026 (6.- 22. februára):
brankári: Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Adam Gajan (University of Minnesota), Stanislav Škorvánek (Hradec Králové)
obrancovia: Erik Černák* (Tampa Bay), Šimon Nemec* (New Jersey Devils), Martin Fehérváry* (Washington Capitals), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Peter Čerešňák (Pardubice), Michal Ivan (Liberec), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec)
útočníci: Juraj Slafkovský*(Montreal Canadiens), Martin Pospíšil* (Calgary Flames), Tomáš Tatar* (EV Zug), Peter Cehlárik (Leksand), Dalibor Dvorský (St. Louis Blues), Marek Hrivík (Vítkovice), Libor Hudáček (Třinec), Miloš Kelemen (Pardubice), Adam Liška (Čerepovec), Oliver Okuliar (Skelleftea), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (San Jose Sharks), Adam Ružička (Spartak Moskva), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava)*
* - figurovali už v prvej šestke nominovaných
