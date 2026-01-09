Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

09. januára 2026

Valverde režíroval postup Realu cez Atletico: Súper hral lepšie ako my


Valverde sa strelecky presadil vôbec prvýkrát v prebiehajúcej sezóne, keď zo štandardky skóre otvoril v saudskoarabskej Džidde už v 2. minúte.



Valverde režíroval postup Realu cez Atletico: Súper hral lepšie ako my

Štvrtýkrát za sebou sa vo finále Španielskeho superpohára stretnú FC Barcelona a Real Madrid. Vo štvrtkovom druhom semifinále Real vydrel postup v derby proti Atleticu po výsledku 2:1, hoci tím slovenského obrancu Dávida Hancka mal výrazne viac striel i šancí. Víťazstvo „bieleho baletu“ však režíroval Federico Valverde, ktorý okrem gólu z priameho kopu prihral i na rozhodujúci zásah Rodryga.


Valverde sa strelecky presadil vôbec prvýkrát v prebiehajúcej sezóne, keď zo štandardky skóre otvoril v saudskoarabskej Džidde už v 2. minúte. „Som šťastný. Po toľkých zápasoch bez gólu to bol pre mňa dnes skvelý večer a teší má, že som pomohol tímu vyhrať,“ povedal Valverde pre Movistar. „Musíme však byť aj naďalej sebakritickí. Mali sme šance, ale oni ich mali viac a hrali oveľa lepšie ako my. Musíme preto na sebe stále pracovať a neustále zlepšovať našu hru.“

S hodnotením Valverdeho celkom nesúhlasil kouč Xabi Alonso, podľa ktorého hrali jeho zverenci tak, aby splnili svoj cieľ a to sa im podarilo: „Je to semifinále a skorý gól nám dal do rúk výhodu, ktorú sme potom chceli brániť. Áno, boli fázy, keď sme sa dostali pod tlak, ale cieľom bolo postúpiť do finále a sme radi, že ho budeme môcť hrať,“ zdôraznil Alonso, ktorý v očakávanom nedeľnom El Clasicu proti obhajcovi trofeje Barcelone (20.00 SEČ) už bude môcť počítať aj s kanonierom Kylianom Mbappem. Ten semifinále vynechal pre problémy s kolenom. „Je na tom oveľa lepšie, cíti sa dobre a má rovnakú šancu nastúpiť ako jeho spoluhráči,“ citovala agentúra AFP Alonsa, podľa ktorého sa hráč pripojí k tímu v piatok.

Víťazný gól Realu dal v 55. minúte Rodrygo, ktorý zužitkoval prihrávku Valverdeho. Atletico ešte rýchlo zareagovalo a Nór Alexander Sörloth znížil v 58. minúte na 1:2. V 82. minúte sa po centri Hancka dostal k lopte Antoine Griezmann, no jeho akrobatické zakončenie vyrovnanie neprinieslo. V nadstavenom čase sa neujala ani strela Juliana Alvareza. Oporou Realu bol brankár Thibaut Courtois. „Som hrdý na môj tím,“ povedal po zápase kormidelník Atletica Diego Simeone pre španielske médiá. „Hrali sme veľmi dobre, mali sme dostatok príležitostí dosiahnuť viac. Real však ukázal kvalitu v zakončení a postúpil. My musíme naďalej tvrdo pracovať. Sú dni, keď môžeme povedať, že sme nehrali dobre a súper bol lepší. Dnes to bolo naopak, no vypadli sme.“


