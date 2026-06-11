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11. júna 2026
Niké liga má na MS malé zastúpenie. Pozrite si, koľko peňazí dostanú kluby za ich účasť, zárobky budú rekordné – VIDEO, FOTO
Z bývalých hráčov si svetový šampionát užije aj 42-ročný tréner brankárov Matúš Kozáčik, ktorý pomáha českému národnému tímu. Majstrovstvá sveta vo futbale v Kanade, Spojených štátoch ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Z bývalých hráčov si svetový šampionát užije aj 42-ročný tréner brankárov Matúš Kozáčik, ktorý pomáha českému národnému tímu.
Majstrovstvá sveta vo futbale v Kanade, Spojených štátoch amerických a Mexiku sa začnú už vo štvrtok (11.6.) večer úvodným zápasom medzi posledným menovaným štátom a Juhoafrickou republikou.
Turnaja sa zúčastní dohromady až 48 mužstiev, ktoré po základných skupinách budú bojovať o titul majstra sveta v KO systéme play-off od šestnásťfinále.
Každý tím môže maximálne 26 hráčov vrátane troch brankárov. Najmenej ich mohlo na súpisku zapísať 23, čo predstavuje nad 1 100 futbalistov až s totálnym maximom 1 248.
Z tohto počtu sú len dvaja zo slovenskej Niké ligy. Keďže sa hráči spod Tatier na záverečný turnaj neprebojovali z baráže, keď podľahli Kosovu a ani len nepostúpili do finále proti Turecku, tak o to nižší počet je futbalistov z I. ligy či reprezentantov pôsobiacich v zahraničí.
Do finálnych nominácií sa dostali len 28-ročný obranca ŠK Slovan Bratislava César Blackman z Panamy a 25-ročný rodák z Francúzska, no reprezentant Haiti Dominique Simon, ktorý hosťoval v Tatrane Prešove s opciou na trvalý prestup.
Tu sa krátky menoslov končí, čo sa týka aktívnych futbalistov. Z bývalých si svetový šampionát užije aj 42-ročný tréner brankárov Matúš Kozáčik, ktorý pomáha českému národnému tímu.
Na "mundiale" si zahrá aj bývalý obranca DAC Dunajská Streda Eric Davis, ktorý bude spoluhráčom Blackmana v zápasoch Panamy.
Český futbalista Robin Hranáč takisto v minulosti pôsobili na Slovensku - konkrétne v Liptovskom Mikuláši. Steve Kapuadi z Demokratickej republiky Kongo si obliekol dres Trenčína v rokoch 2020 až 2022.
Každý klub má právo na kompenzáciu za ochotu pustiť hráčov reprezentovať svoju krajinu na majstrovstvách sveta. FIFA Club Benefits Programme tento systém zabezpečuje.
Pre MS 2026 ide o rekordný balík približne 355 miliónov dolárov, čiže v prepočte 307 948 300 eur. Cieľom je odmeniť celky, ktoré počas turnaja prichádzajú o svojich futbalistov, keďže tí sú niekoľko týždňov mimo klubového futbalu.
Peniaze sa rozdeľujú podľa počtu dní, ktoré hráč strávi na turnaji. Tím dostáva približne niekoľko tisíc dolárov za každý deň, počas ktorého je hráč uvoľnený, pričom sa do toho počíta už aj príprava pred turnajom. V praxi to znamená, že za jedného hráča môže klub získať približne 110-tisíc dolárov (asi 95 436 eur) až 250-tisíc dolárov (približne 216 900 eur), v závislosti od toho, ako ďaleko sa jeho reprezentácia dostane.
Pre slovenské kluby v Niké lige to predstavuje skôr doplnkový, ale stále zaujímavý príjem. Väčšina tímov z celého sveta má v priemere na svetovom šampionáte maximálne jedného až dvoch hráčov, takže ich zisky sa pohybujú v nižších stovkách tisíc eur.
Slovan Bratislava a Tatran Prešov by teda mal bez ohľadu na minutáž svojich zverencov dostať za skupinovú fázu okolo 90- až 100-tisíc eur. Ak by postúpili do vyraďovacej fázy, čiastka sa navýši.
Paradoxne, hoci je Simon len na hosťovaní u "koňarov", tak FIFA má v tomto trhliny a finančnú kompenzáciu dostane len klub, v ktorom je futbalista aktuálne registrovaný - teda nie Pardubice.
Čím dlhšie by sa na MS udržali národné tímy Panamy a Haiti, tým viac peňazí dostanú slovenské celky. FIFA nevypláca podľa počtu duelov, ale podľa počtu dní, ktoré na "mundiale" futbalista strávi.
Zdroj: SITA.sk - Niké liga má na MS malé zastúpenie. Pozrite si, koľko peňazí dostanú kluby za ich účasť, zárobky budú rekordné – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Majstrovstvá sveta vo futbale v Kanade, Spojených štátoch amerických a Mexiku sa začnú už vo štvrtok (11.6.) večer úvodným zápasom medzi posledným menovaným štátom a Juhoafrickou republikou.
Turnaja sa zúčastní dohromady až 48 mužstiev, ktoré po základných skupinách budú bojovať o titul majstra sveta v KO systéme play-off od šestnásťfinále.
Každý tím môže maximálne 26 hráčov vrátane troch brankárov. Najmenej ich mohlo na súpisku zapísať 23, čo predstavuje nad 1 100 futbalistov až s totálnym maximom 1 248.
Krátky menoslov
Z tohto počtu sú len dvaja zo slovenskej Niké ligy. Keďže sa hráči spod Tatier na záverečný turnaj neprebojovali z baráže, keď podľahli Kosovu a ani len nepostúpili do finále proti Turecku, tak o to nižší počet je futbalistov z I. ligy či reprezentantov pôsobiacich v zahraničí.
Do finálnych nominácií sa dostali len 28-ročný obranca ŠK Slovan Bratislava César Blackman z Panamy a 25-ročný rodák z Francúzska, no reprezentant Haiti Dominique Simon, ktorý hosťoval v Tatrane Prešove s opciou na trvalý prestup.
Tu sa krátky menoslov končí, čo sa týka aktívnych futbalistov. Z bývalých si svetový šampionát užije aj 42-ročný tréner brankárov Matúš Kozáčik, ktorý pomáha českému národnému tímu.
Na "mundiale" si zahrá aj bývalý obranca DAC Dunajská Streda Eric Davis, ktorý bude spoluhráčom Blackmana v zápasoch Panamy.
Český futbalista Robin Hranáč takisto v minulosti pôsobili na Slovensku - konkrétne v Liptovskom Mikuláši. Steve Kapuadi z Demokratickej republiky Kongo si obliekol dres Trenčína v rokoch 2020 až 2022.
Každý klub má právo na kompenzáciu za ochotu pustiť hráčov reprezentovať svoju krajinu na majstrovstvách sveta. FIFA Club Benefits Programme tento systém zabezpečuje.
Pre MS 2026 ide o rekordný balík približne 355 miliónov dolárov, čiže v prepočte 307 948 300 eur. Cieľom je odmeniť celky, ktoré počas turnaja prichádzajú o svojich futbalistov, keďže tí sú niekoľko týždňov mimo klubového futbalu.
Peniaze sa rozdeľujú podľa počtu dní, ktoré hráč strávi na turnaji. Tím dostáva približne niekoľko tisíc dolárov za každý deň, počas ktorého je hráč uvoľnený, pričom sa do toho počíta už aj príprava pred turnajom. V praxi to znamená, že za jedného hráča môže klub získať približne 110-tisíc dolárov (asi 95 436 eur) až 250-tisíc dolárov (približne 216 900 eur), v závislosti od toho, ako ďaleko sa jeho reprezentácia dostane.
Pre slovenské kluby v Niké lige to predstavuje skôr doplnkový, ale stále zaujímavý príjem. Väčšina tímov z celého sveta má v priemere na svetovom šampionáte maximálne jedného až dvoch hráčov, takže ich zisky sa pohybujú v nižších stovkách tisíc eur.
Slovan Bratislava a Tatran Prešov by teda mal bez ohľadu na minutáž svojich zverencov dostať za skupinovú fázu okolo 90- až 100-tisíc eur. Ak by postúpili do vyraďovacej fázy, čiastka sa navýši.
Paradoxne, hoci je Simon len na hosťovaní u "koňarov", tak FIFA má v tomto trhliny a finančnú kompenzáciu dostane len klub, v ktorom je futbalista aktuálne registrovaný - teda nie Pardubice.
Čím dlhšie by sa na MS udržali národné tímy Panamy a Haiti, tým viac peňazí dostanú slovenské celky. FIFA nevypláca podľa počtu duelov, ale podľa počtu dní, ktoré na "mundiale" futbalista strávi.
Zdroj: SITA.sk - Niké liga má na MS malé zastúpenie. Pozrite si, koľko peňazí dostanú kluby za ich účasť, zárobky budú rekordné – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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