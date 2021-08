Basketbalisti USA si na olympiáde v Tokiu zahrajú o zlato, v semifinále museli otáčať 15-bodové manko

Začali sťahovať manko

Finále prehrali len raz

5.8.2021 - Basketbalisti Spojených štátov v súlade s očakávaniami postúpili do finále olympijského turnaja v Tokiu. Po štvrtkovom semifinálovom triumfe nad Austrálčanmi 97:78 hviezdy NBA zabojujú o štvrté zlato spod piatich kruhov za sebou a šestnáste celkovo.Prvý polčas však patril Austrálčanom. Tí bez výraznejších problémov držali Američanov na dištanc, pričom v priebehu druhej štvrtiny si vypracovali až 15-bodový náskok (41:26). S blížiacou sa polčasovou sirénou však hráči USA začali sťahovať manko a v prestávke viedli "protinožci" už iba 45:42.Podobne ako vo štvrťfinále proti úradujúcim majstrom sveta Španielom vyšiel Američanom nástup do druhej časti stretnutia, keď šnúrou 12 bodov otočili skóre vo svoj prospech. Pod vplyvom náskoku z favorizovaných zverencov Gregga Popovicha opadol tlak a napokon Austrálčanov zdolali o 19 bodov."Vedeli sme, že tento súper nás dostane do úzkych a boli sme zvedaví, ako zareagujeme. V druhom polčase nám tam zaradom padlo všetko, a to sme my,“ poznamenal Kevin Durant, s 23 bodmi najproduktívnejší hráč stretnutia.Američania sa vo finále stretnú s víťazom druhého štvrtkového semifinále medzi Francúzskom a Slovinskom. V minulosti prehrali olympijské finále iba raz - v Mníchove 1972 podľahli reprezentantom Sovietskeho zväzu.