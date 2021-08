Polášek s novým partnerom neuspeli, ako nasadené jednotky končia hneď v 1. kole

Spolupráca s Dodigom bola úspešná

Peers bol už aj svetovou dvojkou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek nemá za sebou úspešnú premiéru vo štvorhre s novým partnerom na okruhu ATP. Na turnaji ATP 500 v americkom Washingtone Polášek spolu s Austrálčanom Johnom Peersom ako najvyššie nasadení v 1. kole prehrali s austrálskym duom Alex de Minaur, John Millman za 97 minút 6:7 (4), 7:5, 7:10 v zápasovom tajbrejku.Polášek a Peers prehrali prvý set v tajbrejku a v druhom zaostávali o jeden brejk 0:2 aj 1:3, ale napokon v ňom zvíťazili 7:5. V rozhodujúcom tzv. supertajbrejku s počítaním do desať Austrálčania hneď v úvode viedli 5:0 a bol to už dostatočný náskok. Napokon za stavu 9:7 využili druhý mečbal pri servise súperov.Peers vystriedal po boku Poláška Chorváta Ivana Dodiga . Úspešné deblové duo sa po olympijských hrách rozhodlo nepokračovať vo vzájomnej spolupráci, ktorá trvala dva roky. A bola mimoriadne úspešná. Polášek a Dodig spolu vyhrali dva veľké turnaje na hlavnom mužskom okruhu ATP (Peking 2019 a Cincinnati 2019) a čerešničkou v ich snažení bol tohtoročný triumf na grandslamovom podujatí Australian Open v Melbourne.Okrem toho boli spolu aj v semifinále Wimbledonu 2019 a v rovnakej sezóne si zahrali aj na majstrovskom turnaji ATP Finals v Londýne, kde má právo účasti len osem najlepších svetových párov vo štvorhre.Tridsaťšesťročnému Poláškovi aktuálne patrí 12. pozícia v deblovom rebríčku ATP, na OH v Tokiu sa spoločne s krajanom Lukášom Kleino m prebojoval do osemfinále. Tridsaťtriročný Peers je v deblovom renkingu aktuálne dvadsiaty piaty, pred štyrmi rokmi bol svetová dvojka.Na OH v Tokiu sa po boku ženskej svetovej jednotky Ashleigh Bartyovej dostal do semifinále mixu a neskôr sa tešil z bronzovej medaily. Vo štvorhre spolu s Maxom Purcellom neprešli cez 1. kolo.