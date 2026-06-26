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 24hod.sk    Šport

26. júna 2026

Basketbalové Levice po piaty raz zabojujú v kvalifikácii Ligy majstrov, mená súperov sa dozvedia 8. júla


Tagy: Basketbalová Liga majstrov BK Levickí Patrioti Kvalifikácia

Patrioti Levice opäť neboli nasadení priamo do skupinovej fázy Ligy majstrov. Úradujúci slovenský šampión Patrioti Levice opäť zostali bez priameho nasadenia do skupinovej fázy basketbalovej Ligy ...



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6a19ec08b3c5c869910111 676x488 26.6.2026 (SITA.sk) - Patrioti Levice opäť neboli nasadení priamo do skupinovej fázy Ligy majstrov.


Úradujúci slovenský šampión Patrioti Levice opäť zostali bez priameho nasadenia do skupinovej fázy basketbalovej Ligy majstrov.

Po piaty raz sa tak predstavia v kvalifikácii LM. Celkovo tam bude 24 tímov a iba dva z nich sa dostanú do hlavnej fázy.

V septembri do boja


"Náš tím by mal účinkovať opäť v takzvanej majstrovskej vetve. Kvalifikačný turnaj, sa uskutoční od 14. do 20. septembra na zatiaľ neznámom mieste. Skupinová fáza má svoj štart 6. októbra," informoval web slovenského multišampióna v basketbale mužov.

Žreb kvalifikácie ako aj hlavnej časti Ligy majstrov sa uskutoční 8. júla vo švajčiarskej Ženeve.

Podali žiadosť


"Do poslednej chvíle sme dúfali, že by sme mohli byť zaradení do skupinovej fázy súťaže. Podali sme si aj žiadosť o voľnú kartu, verili sme, že naše výsledky a to, ako sme zvládli našu prvú účasť, môžu zavážiť. Nakoniec však zrejme rozhodovali iné kritériá a my budeme musieť ísť do kvalifikácie," informoval Ladislav Garaj, generálny manažér Patriotov, na klubovom webe.

Veľký úspech


Levičania v uplynulej sezóne prvýkrát v histórii postúpili z kvalifikácie do skupinovej fázy Ligy majstrov, ale to ešte nebola konečná.

V konkurencii gréckych Atén, maďarského Szolnoku a lotyšskej Rigy Levice postúpili do vyraďovacej fázy medzi 24 najlepších tímov súťaže. Až tam prehrali v tesnej sérii 1:2 na zápasy s favorizovaným nemeckým Würzburgom, hoci u súpera vyhrali prvý zápas.

Poznajú Oradeu


"Do majstrovskej vetvy kvalifikácie LM bola zaradená aj nemajstrovská Oradea, s ktorou máme už skúsenosť z FIBA Europe Cup a myslím si, že to bude najťažší súper. Určite však pôjdeme na turnaj motivovaní ukázať, že si miesto v skupinovej fáze zaslúžime," dodal Garaj.


Zdroj: SITA.sk - Basketbalové Levice po piaty raz zabojujú v kvalifikácii Ligy majstrov, mená súperov sa dozvedia 8. júla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Basketbalová Liga majstrov BK Levickí Patrioti Kvalifikácia
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