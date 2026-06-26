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26. júna 2026

Chrenko by sa hodil do Montrealu, píše pred draftom zámorský expert


Tagy: Draft NHL draft nováčikov Mladík Slovenskí hokejisti

Tomáša Chrenka si v drafte do NHL možno vyberie Montreal Canadiens. Prvý vrchol sezóny v NHL sa udeje tradične už v lete - necelé tri mesiace pred začiatkom nového ročníka. V noci z piatka na sobotu od ...



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26.6.2026 (SITA.sk) - Tomáša Chrenka si v drafte do NHL možno vyberie Montreal Canadiens.


Prvý vrchol sezóny v NHL sa udeje tradične už v lete - necelé tri mesiace pred začiatkom nového ročníka. V noci z piatka na sobotu od 1.00 h SELČ sa uskutoční 1. kolo draftu, kde si kluby vyberú 32 najväčších nádejí. Draft bude pokračovať zostávajúcimi šiestimi kolami v sobotu poobede.

Slováci nemajú medzi mladíkmi takú výraznú osobnosť, o ktorej by sa dalo s určitosťou povedať, že bude draftovaná v 1. kole. Existuje však skupina troch-štyroch hráčov, ktorí by sa mohli pohybovať na rozhraní prvého a druhého kola, resp. s určitosťou v treťom alebo štvrtom kole.

Sú nimi obranca Trenčína Adam Goljer, kreatívny útočník Nitry Tomáš Chrenko, ale aj mladší brat Šimona Nemca Adam Nemec, ktorý počas minulej sezóny odišiel z Nitry do kanadskej juniorskej súťaže. Šancu majú aj dvaja hráči, ktorí zanechali veľmi dobrý dojem na strieborných MS do 18 rokov - obranca Jakub Floriš a brankár Samuel Hrenák.

Vyberú si Chrenka?


Zaujímavá postava je Chrenko. Osemnásťročný syn generálneho manažéra Nitry Tomáša Chrenka, ktorý strelil rozhodujúci gól v siedmom finálovom zápase proti Slovanu Bratislava, by za istých okolností mohol skončiť v organizácii Montreal Canadiens.

Kanadský tím so slovenským krídelníkom Jurajom Slafkovským vlastní 28. draftovú voľbu v prvom kole a William Bourget z webu The Hockey Writers tvrdí, že Chrenko sa nachádza v trojici útočníkov, ktorí by dávali zmysel pre Canadiens. Ďalšími dvoma sú Simas Ignatavičius z Litvy a ruský talent Jegor Šilov. Bourget však najviac vyzdvihol Chrenka.

Energia a korčuľovanie


"Slovák nepatrí medzi najväčších útočníkov tohto draftového ročníka, ale to, čo mu chýba na fyzických parametroch, nahrádza súťaživosťou a hokejovým umením. Hrá s neutíchajúcou energiou, agresívne napáda a nevypustí žiadne striedanie. Korčuľovanie patrí medzi jeho najväčšie prednosti, vďaka čomu si dokáže vytvárať priestor a vyvíjať tlak na súperových obrancov," napísal Bourget podľa webu The Hockey Writers.

Rovnaký autor tvrdí, že najväčšie pozitíva hry 18-ročného kreatívneho centra sú jeho hokejový cit a vízia. "Chrenko vidí plynutie hry skôr ako väčšina ostatných hráčov na ľade, preto neustále dostáva spoluhráčov do dobrých pozícií. Tí potom z toho ťažia v zakončení. Rýchlo spracováva hru a robí inteligentné rozhodnutia s pukom. Canadiens vybudovali veľkú časť svojho nedávneho úspechu na rýchlosti, pracovnej morálke a držaní puku. Chrenkov štýl by sa k tejto filozofii dokonale hodil," dodal Bourget.


Zdroj: SITA.sk - Chrenko by sa hodil do Montrealu, píše pred draftom zámorský expert © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Draft NHL draft nováčikov Mladík Slovenskí hokejisti
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