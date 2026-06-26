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26. júna 2026
Mezei a Drgoň majú spolu 86 rokov. Prvý pokračuje v majstrovskej Nitre, druhý prestúpil do Prešova
V slovenskej najvyššej súťaži pokračujú aj veteráni Branislav Mezei a Adam Drgoň. Jeden má 45 rokov a ten druhý 41. V ich veku už hokejisti zväčša riešia pracovné aktivity po kariére trénerským ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - V slovenskej najvyššej súťaži pokračujú aj veteráni Branislav Mezei a Adam Drgoň.
Jeden má 45 rokov a ten druhý 41. V ich veku už hokejisti zväčša riešia pracovné aktivity po kariére trénerským alebo funkcionárskym postom, ale títo dvaja sa rozhodli pokračovať.
Štyridsaťpäťročný Mezei si oblieka dres Nitry od sezóny 2014/2015 a v drese úradujúceho majstra začne už trinástu sezónu.
V najvyššej slovenskej súťaži Mezei odohral 727 zápasov, v ktorých nazbieral 210 kanadských bodov za 47 gólov a 163 asistencií. V predchádzajúcej sezóne odohral 48 duelov so ziskom šiestich kanadských bodov za šesť asistencií a svoje mužstvo v pozícii kapitána doviedol až k zisku majstrovskej trofeje.
"Už desať sezóne v rade je kapitánom nášho mužstva, počas tohto obdobia dosiahol s materským klubom niekoľko významných úspechov. Získal všetky tri majstrovské tituly, niekoľko strieborných a bronzových medailí, či Kontinentálny pohár v sezóne 2022/2023. Okrem toho má na konte aj bronzovú medailu z majstrovstiev sveta hráčov do dvadsať rokov," napísal web HK Nitra o Mezeiovi.
Adam Drgoň v uplynulej sezóne odohral 51 zápasov v drese Dukly Trenčín vrátane siedmich v úspešnej baráži o udržanie v najvyššej súťaži. Aktuálne sa však zo západu Slovenska presúva na východ do Prešova. Pre 41-ročného urasteného beka to bude desiaty klub v slovenskej najvyššej súťaži, v ktorom si zahrá vo svojej kariére.
Čaká na neho v poradí 22. sezóna. Ak rátame aj play-off, Drgoň má na konte 952 zápasov a 320 bodov. Ak zostane zdravý a pre mužstvo bude prínos, odohrá tisíci zápas v najvyššej slovenskej súťaži, aktuálne Tipsport lige.
"Teším sa na ďalšiu sezónu v extralige a moju prvú s Prešovom. Stále verím, že môžem priniesť viac ako ‚len‘ skúsenosti. Verím, že táto organizácia má veľký potenciál, ale okrem tvrdej práce potrebujeme aj trpezlivosť. Verím, že fanúšikovia sú v tom spolu s nami a budú nás podporovať od začiatku až do konca," uviedol Drgoň na klubovom webe HC Prešov.
Športový riaditeľ Vladimír Mihalik k príchodu Drgoňa podotkol: "Je to skúsený obranca a líder, o ktorého sa chceme oprieť aj v kabíne.“
Zdroj: SITA.sk - Mezei a Drgoň majú spolu 86 rokov. Prvý pokračuje v majstrovskej Nitre, druhý prestúpil do Prešova © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden má 45 rokov a ten druhý 41. V ich veku už hokejisti zväčša riešia pracovné aktivity po kariére trénerským alebo funkcionárskym postom, ale títo dvaja sa rozhodli pokračovať.
Štyridsaťpäťročný Mezei si oblieka dres Nitry od sezóny 2014/2015 a v drese úradujúceho majstra začne už trinástu sezónu.
V najvyššej slovenskej súťaži Mezei odohral 727 zápasov, v ktorých nazbieral 210 kanadských bodov za 47 gólov a 163 asistencií. V predchádzajúcej sezóne odohral 48 duelov so ziskom šiestich kanadských bodov za šesť asistencií a svoje mužstvo v pozícii kapitána doviedol až k zisku majstrovskej trofeje.
Desať rokov kapitán
"Už desať sezóne v rade je kapitánom nášho mužstva, počas tohto obdobia dosiahol s materským klubom niekoľko významných úspechov. Získal všetky tri majstrovské tituly, niekoľko strieborných a bronzových medailí, či Kontinentálny pohár v sezóne 2022/2023. Okrem toho má na konte aj bronzovú medailu z majstrovstiev sveta hráčov do dvadsať rokov," napísal web HK Nitra o Mezeiovi.
Pomohol Trenčínu
Adam Drgoň v uplynulej sezóne odohral 51 zápasov v drese Dukly Trenčín vrátane siedmich v úspešnej baráži o udržanie v najvyššej súťaži. Aktuálne sa však zo západu Slovenska presúva na východ do Prešova. Pre 41-ročného urasteného beka to bude desiaty klub v slovenskej najvyššej súťaži, v ktorom si zahrá vo svojej kariére.
Čaká na neho v poradí 22. sezóna. Ak rátame aj play-off, Drgoň má na konte 952 zápasov a 320 bodov. Ak zostane zdravý a pre mužstvo bude prínos, odohrá tisíci zápas v najvyššej slovenskej súťaži, aktuálne Tipsport lige.
Tvrdá práca aj trpezlivosť
"Teším sa na ďalšiu sezónu v extralige a moju prvú s Prešovom. Stále verím, že môžem priniesť viac ako ‚len‘ skúsenosti. Verím, že táto organizácia má veľký potenciál, ale okrem tvrdej práce potrebujeme aj trpezlivosť. Verím, že fanúšikovia sú v tom spolu s nami a budú nás podporovať od začiatku až do konca," uviedol Drgoň na klubovom webe HC Prešov.
Športový riaditeľ Vladimír Mihalik k príchodu Drgoňa podotkol: "Je to skúsený obranca a líder, o ktorého sa chceme oprieť aj v kabíne.“
Zdroj: SITA.sk - Mezei a Drgoň majú spolu 86 rokov. Prvý pokračuje v majstrovskej Nitre, druhý prestúpil do Prešova © SITA Všetky práva vyhradené.
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