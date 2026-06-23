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 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Basketbaloví reprezentanti Slovenska sa už pripravujú na záver prvej časti predkvalifikácie o postup na ME 2029


Tagy: Slovenská basketbalová reprezentácia

Súčasťou národného tímu je po dlhšej pauze aj pivot Vladimír Brodziansky. Slovenská reprezentácia basketbalistov začala v Žiline so spoločnou prípravou na záverečný duel prvej časti ...



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23.6.2026 (SITA.sk) - Súčasťou národného tímu je po dlhšej pauze aj pivot Vladimír Brodziansky.


Slovenská reprezentácia basketbalistov začala v Žiline so spoločnou prípravou na záverečný duel prvej časti predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2029 proti Kosovu. Tréner Oliver Vidin má k dispozícii dovedna 13 hráčov, z pôvodnej nominácie chýba Sebastian Rančík zo zámorskej NCAA, ktorého účasť v národnom tíme je podľa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) stále otázna pre zdravotné problémy.

"Naposledy som bol v Žiline v roku 2012 ako tréner, teraz je tu nová hala a máme dobré podmienky a zázemie. Hráči, ktorých sme povolali, prišli. Uvidíme, či ešte pustia z univerzity Sebastiana Rančíka, ktorý má problémy s kolenom. Niektorí hráči dlhšie netrénovali, ďalší skončili sezónu pred mesiacom. V tréningovom procese začneme s útočnými systémami. Nemáme veľa času na prípravu, ale chceme sa zodpovedne a dobre pripraviť na Kosovo,“ povedal Vidin.

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Po tréningoch v Žiline absolvujú Slováci prípravný duel, v sobotu 27. júna si v Krakove zmerajú sily s poľským výberom. A v nedeľu ich v Bratislave čaká slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Basketbalista roka 2025.

Po takmer roku a pol je v národnom tíme aj pivot Vladimír Brodziansky, v súčasnom výbere najväčšia hviezda slovenskej reprezentácie.

"Rád sa vraciam. V reprezentácii je vždy super partia a vždy je to pre mňa pocta. Pokúsime sa postúpiť do ďalšej časti kvalifikácie a potom aj na záverečný šampionát. Je na mne líderská úloha. Máme tu veľa dobrých hráčov, najmä mladších. Verím, že sa uchytia,“ prezradil 32-ročný Brodziansky, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Číne.

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Pred reprezentačnou akciou si oddýchol v USA, navštívil rodinu v Kansase a naživo sledoval aj zápas futbalových majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Alžírskom. Potešil sa z výhry obhajcov titulu zásluhou hetriku Lionela Messiho.

"Som fanúšik Messiho od mladého veku. Doma sme mu vždy fandili, už keď bol v Barcelone. Možno je to jeho posledná jazda na majstrovstvách sveta, takže som sa na neho bol pozrieť. Boli sme na zaplnenom štadióne, kde sa hráva aj NFL, bolo tam 70-tisíc ľudí. Messi je fenomén a bolo to vidieť aj medzi fanúšikmi. Osem z desiatich dresov patrilo Messimu,“ pokračoval.



Počas nasledujúceho týždňa sa budú slovenskí basketbalisti pripravovať v Spišskej Novej Vsi a tam 5. júla nastúpia proti Kosovu. Slováci zatiaľ majú na svojom konte tri víťazstvá a na Spiši chcú spečatiť postup z prvého miesta do ďalšej časti kvalifikácie.

"Videl som, že je predaných 50 percent lístkov. Potešilo by nás, keby bola plná hala. Určite budeme potrebovať podporu ľudí na Spiši. Sledujú basketbal, sú fanúšikovia basketbalu a verím, že nám pomôžu,“ dodal kouč Vidin.

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Aktuálny káder slovenskej reprezentácie basketbalistov (zdroj: SBA):


Tomáš Pavelka, David Abrhám, Maroš Golian, Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Matúš Hronský, Thomas Stanko, Lukáš Bolek, Michael Fusek, Peter Kováčik, Marek Doležaj, Róbert Rožánek, Vladimír Brodziansky - Sebastian Rančík




Zdroj: SITA.sk - Basketbaloví reprezentanti Slovenska sa už pripravujú na záver prvej časti predkvalifikácie o postup na ME 2029 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Slovenská basketbalová reprezentácia
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