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23. júna 2026
Krik, plač a únosy. Veštica tvrdí, že počas zápasu na MS dôjde k historickej udalosti a prídu mimozemšťania – VIDEO
Tento mesiac sa jej tento rovnaký sen sníval dvakrát, čo ju vydesilo a informovala o tom verejnosť, nech sa na to prípadne vie pripraviť. Brazílska veštkyňa Vó Bahiana na sociálnej sieti šokovala ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Tento mesiac sa jej tento rovnaký sen sníval dvakrát, čo ju vydesilo a informovala o tom verejnosť, nech sa na to prípadne vie pripraviť.
Brazílska veštkyňa Vó Bahiana na sociálnej sieti šokovala svojich fanúšikov desivou predpoveďou v súvislosti so zápasom na majstrovstvách sveta vo futbale medzi "kanárikmi" a Škórskom.
Stretnutie sa uskutoční v noci zo stredy 24. na štvrtok 25. júna a má dôjsť k niečomu, čo sa ešte nikdy v histórii nestalo - invázia mimozemšťanov.
Tento mesiac sa jej tento rovnaký sen sníval dvakrát, čo ju vydesilo a informovala o tom verejnosť, nech sa na to prípadne vie pripraviť. Viditeľne rozrušená so slzami v očiach opisovala, čo si zapamätala.
K štadiónu v Miami sa priblíži viacero mimozemských plavidiel vrátane obrovskej materskej lode a odnesie so sebou hviezdnych športovcov aj fanúšikov z publika.
"Musím vám povedať, že sa mi opäť snívalo o mimozemšťanoch, ktorí vtrhli na futbalové ihrisko v Miami. A jasne som videla, ako hráčov odnáša prvá loď, ktorá prišla," uviedla.
"Bola som vo vnútri tej lode. Keď sa loď zdvihla, prišla materská loď, oveľa väčšia, a vzala na palubu tisíce ľudí z futbalového ihriska. Videla som toľko kriku, plaču, sĺz a utrpenia," varovala jasnovidka.
Bahianine tvrdenia prichádzajú uprostred obnoveného verejného záujmu o UFO po zverejnení predtým utajovaných vládnych spisov USA, hoci žiadny z dokumentov neposkytuje definitívny dôkaz o mimozemských návštevníkoch.
Brazílčanka si získala širokú základňu fanúšikov, najmä vo svojej domovskej krajine, keď presne predpovedala udalosti týkajúce sa prírodných katastrof, úmrtí celebrít a politických nepokojov.
Medzi predpovede patria varovania pred ničivými záplavami, ktoré postihli viac ako dva milióny ľudí v brazílskom štáte Rio Grande do Sul, ako aj smrť hudobníkov Chrystiana a Joãoa Carneira.
V spomenutom dueli sa nad štadiónom z obrovskej kozmickej lode vynoria monštruózni mimozemšťania a pomocou zariadení pripomínajúcich obrovské mechanické ruky unesú hráčov a divákov.
Neskôr by pristálo druhé plavidlo s takzvanými "Reptiliánmi" - rasou údajných mimozemšťanov, o ktorých sa často diskutuje v kruhoch UFO a konšpiračných teórií.
"Som veľmi vydesená, pretože je to už druhýkrát, čo sa mi o tom sníva. Hovorím, že sa v tomto súboji na futbalovom ihrisku v Miami stane niečo veľmi zlé," doplnila Bahiana.
Detaily jej snov sa podobajú predpovediam Baby Vangy, bulharskej mystičke, ktorá zomrela v roku 1996. Jedno jej proroctvo opisovalo, že počas veľkej športovej udalosti, ktorú sledujú milióny ľudí na celom svete, sa objaví "nové svetlo na oblohe". To však nevyšlo, keďže sa to malo udiať do konca roka 2025.
O šesť mesiacov neskôr sa očakáva, že majstrovstvá sveta bude sledovať viac ako päť miliárd ľudí na celom svete. Zápas Brazílie so Škótskom bude jedným z najsledovanejších v skupinovej fáze turnaja vďaka obrovskej globálnej fanúšikovskej základni "kanárikov".
Bahiana však nemala vždy presné predpovede - v minulosti nesprávne prorokovala cunami, ktoré malo zasiahnuť Brazíliu v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Krik, plač a únosy. Veštica tvrdí, že počas zápasu na MS dôjde k historickej udalosti a prídu mimozemšťania – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílska veštkyňa Vó Bahiana na sociálnej sieti šokovala svojich fanúšikov desivou predpoveďou v súvislosti so zápasom na majstrovstvách sveta vo futbale medzi "kanárikmi" a Škórskom.
Stretnutie sa uskutoční v noci zo stredy 24. na štvrtok 25. júna a má dôjsť k niečomu, čo sa ešte nikdy v histórii nestalo - invázia mimozemšťanov.
Tento mesiac sa jej tento rovnaký sen sníval dvakrát, čo ju vydesilo a informovala o tom verejnosť, nech sa na to prípadne vie pripraviť. Viditeľne rozrušená so slzami v očiach opisovala, čo si zapamätala.
Rovnaký sen
K štadiónu v Miami sa priblíži viacero mimozemských plavidiel vrátane obrovskej materskej lode a odnesie so sebou hviezdnych športovcov aj fanúšikov z publika.
"Musím vám povedať, že sa mi opäť snívalo o mimozemšťanoch, ktorí vtrhli na futbalové ihrisko v Miami. A jasne som videla, ako hráčov odnáša prvá loď, ktorá prišla," uviedla.
"Bola som vo vnútri tej lode. Keď sa loď zdvihla, prišla materská loď, oveľa väčšia, a vzala na palubu tisíce ľudí z futbalového ihriska. Videla som toľko kriku, plaču, sĺz a utrpenia," varovala jasnovidka.
Trafila udalosti
Bahianine tvrdenia prichádzajú uprostred obnoveného verejného záujmu o UFO po zverejnení predtým utajovaných vládnych spisov USA, hoci žiadny z dokumentov neposkytuje definitívny dôkaz o mimozemských návštevníkoch.
Brazílčanka si získala širokú základňu fanúšikov, najmä vo svojej domovskej krajine, keď presne predpovedala udalosti týkajúce sa prírodných katastrof, úmrtí celebrít a politických nepokojov.
Medzi predpovede patria varovania pred ničivými záplavami, ktoré postihli viac ako dva milióny ľudí v brazílskom štáte Rio Grande do Sul, ako aj smrť hudobníkov Chrystiana a Joãoa Carneira.
Stane sa niečo zlé
V spomenutom dueli sa nad štadiónom z obrovskej kozmickej lode vynoria monštruózni mimozemšťania a pomocou zariadení pripomínajúcich obrovské mechanické ruky unesú hráčov a divákov.
Neskôr by pristálo druhé plavidlo s takzvanými "Reptiliánmi" - rasou údajných mimozemšťanov, o ktorých sa často diskutuje v kruhoch UFO a konšpiračných teórií.
"Som veľmi vydesená, pretože je to už druhýkrát, čo sa mi o tom sníva. Hovorím, že sa v tomto súboji na futbalovom ihrisku v Miami stane niečo veľmi zlé," doplnila Bahiana.
Nie vždy trafila
Detaily jej snov sa podobajú predpovediam Baby Vangy, bulharskej mystičke, ktorá zomrela v roku 1996. Jedno jej proroctvo opisovalo, že počas veľkej športovej udalosti, ktorú sledujú milióny ľudí na celom svete, sa objaví "nové svetlo na oblohe". To však nevyšlo, keďže sa to malo udiať do konca roka 2025.
O šesť mesiacov neskôr sa očakáva, že majstrovstvá sveta bude sledovať viac ako päť miliárd ľudí na celom svete. Zápas Brazílie so Škótskom bude jedným z najsledovanejších v skupinovej fáze turnaja vďaka obrovskej globálnej fanúšikovskej základni "kanárikov".
Bahiana však nemala vždy presné predpovede - v minulosti nesprávne prorokovala cunami, ktoré malo zasiahnuť Brazíliu v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Krik, plač a únosy. Veštica tvrdí, že počas zápasu na MS dôjde k historickej udalosti a prídu mimozemšťania – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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