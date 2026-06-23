Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sidónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Krik, plač a únosy. Veštica tvrdí, že počas zápasu na MS dôjde k historickej udalosti a prídu mimozemšťania – VIDEO


Tagy: Mimozemšťania MS vo futbale 2026 Predpoveď Únos

Tento mesiac sa jej tento rovnaký sen sníval dvakrát, čo ju vydesilo a informovala o tom verejnosť, nech sa na to prípadne vie pripraviť. Brazílska veštkyňa Vó Bahiana na sociálnej sieti šokovala ...



Zdieľať
thinkstockphotos 524373634 676x336 23.6.2026 (SITA.sk) - Tento mesiac sa jej tento rovnaký sen sníval dvakrát, čo ju vydesilo a informovala o tom verejnosť, nech sa na to prípadne vie pripraviť.


Brazílska veštkyňa Vó Bahiana na sociálnej sieti šokovala svojich fanúšikov desivou predpoveďou v súvislosti so zápasom na majstrovstvách sveta vo futbale medzi "kanárikmi" a Škórskom.

Stretnutie sa uskutoční v noci zo stredy 24. na štvrtok 25. júna a má dôjsť k niečomu, čo sa ešte nikdy v histórii nestalo - invázia mimozemšťanov.

Tento mesiac sa jej tento rovnaký sen sníval dvakrát, čo ju vydesilo a informovala o tom verejnosť, nech sa na to prípadne vie pripraviť. Viditeľne rozrušená so slzami v očiach opisovala, čo si zapamätala.

Rovnaký sen


K štadiónu v Miami sa priblíži viacero mimozemských plavidiel vrátane obrovskej materskej lode a odnesie so sebou hviezdnych športovcov aj fanúšikov z publika.

"Musím vám povedať, že sa mi opäť snívalo o mimozemšťanoch, ktorí vtrhli na futbalové ihrisko v Miami. A jasne som videla, ako hráčov odnáša prvá loď, ktorá prišla," uviedla.

"Bola som vo vnútri tej lode. Keď sa loď zdvihla, prišla materská loď, oveľa väčšia, a vzala na palubu tisíce ľudí z futbalového ihriska. Videla som toľko kriku, plaču, sĺz a utrpenia," varovala jasnovidka.


Trafila udalosti


Bahianine tvrdenia prichádzajú uprostred obnoveného verejného záujmu o UFO po zverejnení predtým utajovaných vládnych spisov USA, hoci žiadny z dokumentov neposkytuje definitívny dôkaz o mimozemských návštevníkoch.

Brazílčanka si získala širokú základňu fanúšikov, najmä vo svojej domovskej krajine, keď presne predpovedala udalosti týkajúce sa prírodných katastrof, úmrtí celebrít a politických nepokojov.

Medzi predpovede patria varovania pred ničivými záplavami, ktoré postihli viac ako dva milióny ľudí v brazílskom štáte Rio Grande do Sul, ako aj smrť hudobníkov Chrystiana a Joãoa Carneira.

Stane sa niečo zlé


V spomenutom dueli sa nad štadiónom z obrovskej kozmickej lode vynoria monštruózni mimozemšťania a pomocou zariadení pripomínajúcich obrovské mechanické ruky unesú hráčov a divákov.

Neskôr by pristálo druhé plavidlo s takzvanými "Reptiliánmi" - rasou údajných mimozemšťanov, o ktorých sa často diskutuje v kruhoch UFO a konšpiračných teórií.

"Som veľmi vydesená, pretože je to už druhýkrát, čo sa mi o tom sníva. Hovorím, že sa v tomto súboji na futbalovom ihrisku v Miami stane niečo veľmi zlé," doplnila Bahiana.

Nie vždy trafila


Detaily jej snov sa podobajú predpovediam Baby Vangy, bulharskej mystičke, ktorá zomrela v roku 1996. Jedno jej proroctvo opisovalo, že počas veľkej športovej udalosti, ktorú sledujú milióny ľudí na celom svete, sa objaví "nové svetlo na oblohe". To však nevyšlo, keďže sa to malo udiať do konca roka 2025.

O šesť mesiacov neskôr sa očakáva, že majstrovstvá sveta bude sledovať viac ako päť miliárd ľudí na celom svete. Zápas Brazílie so Škótskom bude jedným z najsledovanejších v skupinovej fáze turnaja vďaka obrovskej globálnej fanúšikovskej základni "kanárikov".

Bahiana však nemala vždy presné predpovede - v minulosti nesprávne prorokovala cunami, ktoré malo zasiahnuť Brazíliu v roku 2024.


Zdroj: SITA.sk - Krik, plač a únosy. Veštica tvrdí, že počas zápasu na MS dôjde k historickej udalosti a prídu mimozemšťania – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimozemšťania MS vo futbale 2026 Predpoveď Únos
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlavným lákadlom mítingu P-T-S bude Zapletalová, chýbať nebudú ani šprintéri Volko a Forster
<< predchádzajúci článok
Basketbaloví reprezentanti Slovenska sa už pripravujú na záver prvej časti predkvalifikácie o postup na ME 2029

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 